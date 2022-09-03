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"Мое время пришло": Кадыров заявил, что думает об отставке

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"Мое время пришло": Кадыров заявил, что думает об отставке
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Рамзан Кадыров на приеме у Владимира Путина (фото из архива)
Рамзан Кадыров на приеме у Владимира Путина (фото из архива) Фото: Imago/Zuma Press

В субботу, 3 сентября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подумывает об отставке. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Глава Чечни сказал, что руководит регионом уже 15 лет и "засиделся" на своем посту, а также, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали", -  сказал Кадыров в видеообращении.

"Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте", - добавил глава Чечни в подписи.

Кадырову сейчас 45 лет. Несколько месяцев назад он готовился взять Киев.

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