"Мое время пришло": Кадыров заявил, что думает об отставке

Глава Чечни сказал, что руководит регионом уже 15 лет и "засиделся" на своем посту, а также, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали", - сказал Кадыров в видеообращении.

"Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте", - добавил глава Чечни в подписи.

Кадырову сейчас 45 лет. Несколько месяцев назад он готовился взять Киев.