В субботу, 3 сентября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подумывает об отставке. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.
"Мое время пришло": Кадыров заявил, что думает об отставке
"Мое время пришло": Кадыров заявил, что думает об отставке
Глава Чечни сказал, что руководит регионом уже 15 лет и "засиделся" на своем посту, а также, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".
"У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали", - сказал Кадыров в видеообращении.
"Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте", - добавил глава Чечни в подписи.
Кадырову сейчас 45 лет. Несколько месяцев назад он готовился взять Киев.
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