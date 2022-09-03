Действительно ли памятник в Пардаугаве снесли непрофессионалы?

"Я совершенно ответственно заявляю, что это не запрос общества. В Латвии не нашлось ни одной строительной фирмы, которая бы взялась за демонтаж этого памятника. Дело в том, что я строитель, и наше комьюнити очень-очень узко сегментированное. В Латвии по сути дела всего три фирмы, которые могут снести этот памятник. Реально может на сегодняшний день, учитывая все нормы и загрузки. Ко всем этим фирмам эти ребята обращались. И эти все фирмы сказали: "Нет".

У слов автора видео нет обоснования. Как сообщалось ранее, Рижская дума не называет предприятие, которое занимается сносом памятника в Пардаугаве, по соображениям безопасности. В думе также не отвечают, выполняет ли демонтаж местная компания или заграничная.