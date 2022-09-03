В соцсетях распространяется неправдивая информация о сносе памятника в Риге в Парке победы. На этот раз некий пользователь Facebook опубликовал видео, в котором утверждает, что демонтаж осуществляют непрофессиональные строители, а все латвийские фирмы от этой работы отказались. Однако нет никакого обоснования тому, что говорит автор видео. Несмотря на это, постом на Facebook поделились 1200 человек.
Действительно ли памятник в Пардаугаве снесли непрофессионалы?
Видео на Facebook 23 августа опубликовал мужчина, который уже ранее распространял неправдивую информацию о росте цен на отопление в Латвии, доходах, гражданстве и словах президента о нелояльных жителях, а также о стоимости сноса памятника. В день публикации этого поста в ходе работ была демонтирована часть памятника в Пардаугаве, в Риге.
Мужчина на видео рассуждает о непрофессионализме строителей:
"Так вот, эти люди, они не профессиональные строители. И если демонтаж делают эти уроды, ребята, там, ну, как минимум, что-то будет с травмами. Это как минимум".
По соображениям безопасности название строительной фирмы, которая совершает работы по демонтажу, не раскрывается. Тем не менее в думе Re:Check отметили, что "это опытное предприятие с профессиональными работниками". Также в самоуправлении нет информации, что кто-то из работников получил бы травмы. На домашней странице Рижской думы сказано, что строительную фирму раскроют после окончания сноса памятника, когда это больше не будет угрожать процессу демонтажа или безопасности самих работников.
Кроме того, автор видео говорит об отказе латвийских фирм сносить памятник:
"Я совершенно ответственно заявляю, что это не запрос общества. В Латвии не нашлось ни одной строительной фирмы, которая бы взялась за демонтаж этого памятника. Дело в том, что я строитель, и наше комьюнити очень-очень узко сегментированное. В Латвии по сути дела всего три фирмы, которые могут снести этот памятник. Реально может на сегодняшний день, учитывая все нормы и загрузки. Ко всем этим фирмам эти ребята обращались. И эти все фирмы сказали: "Нет".
У слов автора видео нет обоснования. Как сообщалось ранее, Рижская дума не называет предприятие, которое занимается сносом памятника в Пардаугаве, по соображениям безопасности. В думе также не отвечают, выполняет ли демонтаж местная компания или заграничная.
Самоуправление публично призвало строителей подавать заявку на проведение работ по сносу памятника еще 13 мая этого года, когда было принято решение о его демонтаже. Руководитель Управления коммуникации Рижской думы Эдийс Шауэрс сообщил Re:Check, что обратились к пяти претендентам, которые выразили интерес и подтвердили, что, например имеют необходимые ресурсы и технологии, а также у них нет репутационных рисков и рисков безопасности. В ценовом опросе свои предложения подали два претендента, в результате чего выбрали наиболее дешевое, объясняет представитель Рижской думы Шауэрс. "В нашем распоряжении нет информации, что кто-либо из предприятий, к которым изначально обратились, категорично отказались бы от участия в проекте. Все претенденты собрали необходимую информацию, чтобы оценить свои возможности провести эти специфические строительные работы".
В опросе, проведенном в июне фирмой SKDS по заказу портала общественных СМИ LSM.lv и платформы Rus.LSM.lv против сноса памятника в Пардаугаве, высказались 35% всех опрошенных. О поддержке сноса памятника заявили 49%. Rus.LSM.lv сообщает, что результаты опроса существенно отличались по языковым группам. Среди тех, кто говорит дома на латышском, снос поддерживают 75%, а против высказались 10%. Тем временем среди говорящих на русском против были 76%, а одобрили снос памятника 9% русскоязычных.
Вывод: Работы по демонтажу памятника в Пардаугаве осуществляют профессионалы. Нет обоснования утверждениям автора видео на Facebook, что латвийские строительные фирмы отказались сносить памятник.
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