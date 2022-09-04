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Эстонец, просивший Путина "шлепнуть" премьер-министра, приговорен к заключению

Лоора-Элизабет Ломп
Эстонец, просивший Путина "шлепнуть" премьер-министра, приговорен к заключению
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Тюрьма. Снимок иллюстративный.
Тюрьма. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

В четверг, 1 сентября, полиция Эстонии задержала жителя Кохтла-Ярве, который на прошлой неделе разжигал ненависть в TikTok. Суд назначил 32-летнему мужчине в качестве наказания за проступок десять дней ареста, передает Rus.Postimees.

Начальник Йыхвиского полицейского участка Андреас Клиймант сказал, что полиция со всей серьезностью реагирует на случаи разжигания ненависти, потому что такие поступки могут угрожать общественному порядку. "Эстония - мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора, разжигание ненависти и насилия в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации с безопасностью слова имеют чрезвычайно большое значение, и мы не можем допустить ситуации, когда кто-то подрывает безопасность нашего народа", - сказал начальник полиции Йыхви.

Видео 32-летний житель Кохтла-Ярве разместил в социальной сети TikTok. Полиция установила личность мужчины и задержала его в четверг, 1 сентября. 2 сентября состоялось заседание суда, где в качестве наказания ему назначили десять дней ареста.

В видеоролике житель Кохтла-Ярве призывал Владимира Путина "шлепнуть" премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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