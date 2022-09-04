Эстонец, просивший Путина "шлепнуть" премьер-министра, приговорен к заключению

В четверг, 1 сентября, полиция Эстонии задержала жителя Кохтла-Ярве, который на прошлой неделе разжигал ненависть в TikTok. Суд назначил 32-летнему мужчине в качестве наказания за проступок десять дней ареста, передает Rus.Postimees.
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Начальник Йыхвиского полицейского участка Андреас Клиймант сказал, что полиция со всей серьезностью реагирует на случаи разжигания ненависти, потому что такие поступки могут угрожать общественному порядку. "Эстония - мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора, разжигание ненависти и насилия в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации с безопасностью слова имеют чрезвычайно большое значение, и мы не можем допустить ситуации, когда кто-то подрывает безопасность нашего народа", - сказал начальник полиции Йыхви.
Видео 32-летний житель Кохтла-Ярве разместил в социальной сети TikTok. Полиция установила личность мужчины и задержала его в четверг, 1 сентября. 2 сентября состоялось заседание суда, где в качестве наказания ему назначили десять дней ареста.
В видеоролике житель Кохтла-Ярве призывал Владимира Путина "шлепнуть" премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
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