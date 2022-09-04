Завтра вступает в силу осенний график движения поездов

В осеннем расписании отменены характерные для летнего сезона дополнительные рейсы электропоездов в направлении морского побережья и несколько назначенных ранее поездов в направлении Рига - Саулкрасты и Рига - Дубулты в будние дни - они продолжат курсирование только в выходные дни.

Будет частично изменено беспересадочное сообщение на Рижском центральном железнодорожном вокзале поездов, на которых можно добраться из Скулте в Елгаву и обратно, из Саулкрасты в Слоку и обратно, из Саулкрасты в Дубулты и обратно, из Елгавы в Лиелварде и обратно, из Лиелварде в Дубулты и обратно, а также из Огре в Слоку и обратно.

В свою очередь, с 4 сентября восстановлено движение поездов из Ливаны в Ригу по воскресеньям.

Как сообщалось, в 2021 году предприятие Pasažieru vilciens перевезло 11,194 млн пассажиров, что на 12,8% меньше, чем в 2020 году.

Предприятие Pasažieru vilciens было создано в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens на 100% являлось дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственную компанию.