Остановлено движение машин и паромов. Китай и Япония готовятся в сильнейшему урагану

Ураган "Хиннамнор" на этой неделе образовался в Тихом океане и начал двигаться в сторону Тайваня. Метеорологи прогнозируют, что буря будет двигаться дальше по Восточному китайскому морю, влияя на Китай, Японию и Корейский полуостров. Скорость ветра может достигать 175 километров в час (48,6 метров в секунду).

Готовясь к урагану, в Шанхае остановили паромное сообщение, а более 50 000 полицейских направлено на помощь спасателям и регулируют движение из опасных зон.

В восточном городе Китая Вэньчжоу решено в понедельник закрыть школы.

На острове Окинава, в Японии, отменены авиарейсы и изданы распоряжения об эвакуации жителей.

Ожидается, что ураган принесет сильную бурю на Корейском полуострове, где возможны наводнения.

Национальный центр метеорологии Китая предупредил о сильном дожде на северо-востоке провинции Чжэцзян, Шанхае и Тайване, который Китай считает частью своей территории.

Китайские власти дали распоряжение судам вернуться в порты и пригласили жителей не собираться большими группами.