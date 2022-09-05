Дмитрий Песков красноречиво высказался о Пугачевой и Галкине

"Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а [ее] супруг - да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если Максим Галкин, по мнению Кремля, себя запятнал, то, со слов Пескова, президент России Владимир Путин "вполне нормально" относится к Алле Пугачевой. Он добавил, что они знают друг друга, знакомы и не раз встречались.

В конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.

2 сентября Алла Пугачева поделилась в Instagram фрагментом фильма Никиты Михалкова "Раба любви", где героиня Елены Соловей кричит из отъезжающего вагона: "Господа, вы звери! Вы звери, господа!".

Недавно в своей программе "Бесогон ТВ" Никита Михалков резко прокомментировал возвращение Примадонны в Россию. Он отметил, что артисты, покинувшие РФ после начала войны в Украине, уже "аннулировали" свои заслуги перед страной и "никому тут не нужны": "Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Нет. Мне кажется, что они стране не нужны. Очевидно, кто-то не очень смыслит в происходящем и поддался западной пропаганде, а кто-то, что еще хуже, сидит на капитале".

Напомним, Максим Галкин после начала войны неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. Алла Пугачева же никаких публичных заявлений на эту тему не делала.