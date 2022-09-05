У посольства России в Кабуле осуществлен теракт: есть погибшие

По информации МИД России, в результате взрыва погибли два сотрудника посольства. Российское издание РИА "Новости" уточняет, что погибшие - дипломат и охранник.

Всего в результате взрыва погибли десять человек, еще 11 получили ранения.

Афганская полиция заявила, что преступника вычислили и застрелили вооруженные охранники посольства, когда тот приближался к воротам, отмечает "Медуза".

Как рассказали агентству DPA очевидцы, после взрыва улицу, ведущую к посольству, ограничили силы безопасности талибов.

В свою очередь местные СМИ продемонстрировали кадры, на которых видны автомобили скорой помощи, направляющиеся к месту происшествия.

تازه - څو شېبې مخکې د کابل ښار د درېیمې ناحیې اړوند د دارالامان پر سړک د چاودنې غږ واورېدل شو.

تر اوسه امنیتي ارګانونو د چاودنې د بڼې، مرګ او ژوبلې په اړه څه ندي ویلي.

بشپړجزئیات به وروسته خپاره شي.#ATNNews #Kabul #Blast pic.twitter.com/3SYrmPzYxz — Ariana News (@ArianaNews_) September 5, 2022

Взрыв произошел у посольства, где в очереди за визами стояли афганцы.