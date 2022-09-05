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У посольства России в Кабуле осуществлен теракт: есть погибшие

rus.tvnet.lv
У посольства России в Кабуле осуществлен теракт: есть погибшие
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Фото: Reuters / Scanpix

В понедельник у посольства России в Кабуле прогремел мощный взрыв, который осуществил террорист-смертник, сообщают местные СМИ.

По информации МИД России, в результате взрыва погибли два сотрудника посольства. Российское издание РИА "Новости" уточняет, что погибшие - дипломат и охранник.

Всего в результате взрыва погибли десять человек, еще 11 получили ранения.

Афганская полиция заявила, что преступника вычислили и застрелили вооруженные охранники посольства, когда тот приближался к воротам, отмечает "Медуза".

Как рассказали агентству DPA очевидцы, после взрыва улицу, ведущую к посольству, ограничили силы безопасности талибов.

В свою очередь местные СМИ продемонстрировали кадры, на которых видны автомобили скорой помощи, направляющиеся к месту происшествия.

Взрыв произошел у посольства, где в очереди за визами стояли афганцы.

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