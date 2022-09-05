В понедельник у посольства России в Кабуле прогремел мощный взрыв, который осуществил террорист-смертник, сообщают местные СМИ.
У посольства России в Кабуле осуществлен теракт: есть погибшие
По информации МИД России, в результате взрыва погибли два сотрудника посольства. Российское издание РИА "Новости" уточняет, что погибшие - дипломат и охранник.
Всего в результате взрыва погибли десять человек, еще 11 получили ранения.
Афганская полиция заявила, что преступника вычислили и застрелили вооруженные охранники посольства, когда тот приближался к воротам, отмечает "Медуза".
Как рассказали агентству DPA очевидцы, после взрыва улицу, ведущую к посольству, ограничили силы безопасности талибов.
В свою очередь местные СМИ продемонстрировали кадры, на которых видны автомобили скорой помощи, направляющиеся к месту происшествия.
تازه - څو شېبې مخکې د کابل ښار د درېیمې ناحیې اړوند د دارالامان پر سړک د چاودنې غږ واورېدل شو.— Ariana News (@ArianaNews_) September 5, 2022
تر اوسه امنیتي ارګانونو د چاودنې د بڼې، مرګ او ژوبلې په اړه څه ندي ویلي.
بشپړجزئیات به وروسته خپاره شي.#ATNNews #Kabul #Blast pic.twitter.com/3SYrmPzYxz
Взрыв произошел у посольства, где в очереди за визами стояли афганцы.
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