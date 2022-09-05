Государственное агентство занятости (NVA) призывает латвийцев не попадаться на удочку мошенников, которые предлагают выплатить пособия на школьников по случаю начала нового учебного года.
Мошенники обещают пособия по случаю начала учебного года
Мошенники обещают пособия по случаю начала учебного года
В NVA поступают сообщения о том, что мошенники звонят людям и предлагают выплатить такие пособия от имени учреждения.
NVA подчеркивает, что подобные пособия не выплачивает, и призывает людей остерегаться мошенников и не разглашать им свои личные данные.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова