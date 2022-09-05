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Мошенники обещают пособия по случаю начала учебного года

rus.tvnet.lv
Мошенники обещают пособия по случаю начала учебного года
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Государственное агентство занятости (NVA) призывает латвийцев не попадаться на удочку мошенников, которые предлагают выплатить пособия на школьников по случаю начала нового учебного года.

В NVA поступают сообщения о том, что мошенники звонят людям и предлагают выплатить такие пособия от имени учреждения.

NVA подчеркивает, что подобные пособия не выплачивает, и призывает людей остерегаться мошенников и не разглашать им свои личные данные.

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