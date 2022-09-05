Мошенники обещают пособия по случаю начала учебного года

В NVA поступают сообщения о том, что мошенники звонят людям и предлагают выплатить такие пособия от имени учреждения.

NVA подчеркивает, что подобные пособия не выплачивает, и призывает людей остерегаться мошенников и не разглашать им свои личные данные.