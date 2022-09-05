В воскресенье, 4 сентября, приют для животных Ulubele в сотрудничестве с Государственной полицией и Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) обнаружила в частной собственности яму, в которой злоумышленники закопали старую собаку, свидетельствует информация из социальных сетей приюта.
Фото ⟩ Собаку хотели похоронить живьем; приют обратился в полицию
"В воскресенье с Государственной полицией и VUGD не допустили преступления: какой-то нечеловек хотел убить старого пса, закопав его живьем", - сообщает Ulubele. - "Невероятным образом собачке отчаянно удалось выбраться из могилы и обратить на себя внимание". Могилу выкопали в частной собственности.
Как пишет приют - пожилой пес жив, он находится в безопасности в Ulubele и получает медицинскую помощь. Приют о случившемся обратился в Госполицию. "Возбужден уголовный процесс", - сообщает приют.
"Мы все живем рядом: есть много отличных, эмпатичных людей, но все же так много злых, агрессивных (не)людей. Насильники делятся на преступников и ментально "ссохшихся". Эти насильники выплескивают свое зло на тех, кто не может противостоять и защищать себя - животных. Этому не может быть оправдания. На наш взгляд, так не должно продолжаться", - пишет приют в Instagram.
"Мы надеемся на активное участие общественности - на бескомпромиссное отношение к случаям жестокости, равнодушия, зла всякий раз, когда с ним сталкиваемся - на важно: у соседей, родственников или в домах и дворах чужаков".
"Эмоционально тяжело и нет сил снова и снова сталкиваться со злом, тупостью и чувством безнаказанности людей. Не хватает средств, чтобы спасти животных и не хватает ресурсов, чтобы помочь учреждениям раскрыть насилие", - указывает приют.
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