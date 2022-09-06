ReTV: Россия внезапно изменила правила на границе с Латвией

Ситуация на границе Латвии и России, где образуются очереди транспортных средств, сложная уже с конца июля, но за последнюю неделю она значительно ухудшилась. Например, в пункте пограничного контроля Терехово рядом с грузовыми автомобилями ежедневно наблюдается более 50 легковых автомобилей. "Мои родственники живут в Литве и Латвии, я регулярно езжу в Калининград и обычно пересекаю границу через Латвию. До сих пор таких проблем не было, всегда пересекали границу нормально. На этот раз так получилось, что уже вторые сутки мы стоим здесь. Конечно, мы не ожидали, что будет такая ситуация. Спасибо латвийской стороне, что к нам относятся лояльно и все нам предоставляют", - говорит пограничник из России Юрий.