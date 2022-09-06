В течение последней недели через границу в Россию пропускается гораздо меньшее количество легковых автомобилей. Российские пограничники также возмущены позицией своей страны, потому что из-за нее они должны проводить на границе несколько суток. В то же время латвийские учреждения уже думают о доступности питьевой воды и оборудовании навесов, сообщает телеканал ReTV.
ReTV: Россия внезапно изменила правила на границе с Латвией
Ситуация на границе Латвии и России, где образуются очереди транспортных средств, сложная уже с конца июля, но за последнюю неделю она значительно ухудшилась. Например, в пункте пограничного контроля Терехово рядом с грузовыми автомобилями ежедневно наблюдается более 50 легковых автомобилей. "Мои родственники живут в Литве и Латвии, я регулярно езжу в Калининград и обычно пересекаю границу через Латвию. До сих пор таких проблем не было, всегда пересекали границу нормально. На этот раз так получилось, что уже вторые сутки мы стоим здесь. Конечно, мы не ожидали, что будет такая ситуация. Спасибо латвийской стороне, что к нам относятся лояльно и все нам предоставляют", - говорит пограничник из России Юрий.
Глава пункта Терехово, майор Алексей Какаулин: "Ситуация такова - люди подъезжают к пункту пересечения границы, чтобы пересечь границу. Они встречаются с тем, что впереди еще 60-70 автомобилей. Мы не можем пропустить всех одновременно. Мы пропускаем по группам, чтобы их можно было контролировать и обеспечить быстрый пограничный контроль как таковой. И, соответственно, те машины после завершения пограничного контроля подъезжают к нашим последним барьерам, чтобы въехать в Российскую Федерацию, где снова проводят неопределенное количество часов".
Как подчеркивает начальник пункта пограничного контроля Терехово, такая ситуация и задержка на границе объясняются не какими-либо изменениями в проверках пограничников на стороне Латвии. Однако уменьшился поток легковых автомобилей, которые принимают и которым выдают разрешение на въезд в страну российские пограничники.
Алексей Какаулин:
"Если раньше было так, что 100-130 автомобилей в сутки, то теперь в три раза меньше по неизвестным нам причинам. До 40 автомобилей в сутки. Некоторые понимают так, что Латвия не работает. Не так! Мы работаем 24/7, непрерывно.
Советую людям обращаться к пограничникам с вопросом "почему?". Мы все объясним, мы никому не откажем, примем, проведем на нашей территории до последнего нашего барьера, где такие же люди, пересекающие границу, ждут своей очереди, чтобы им разрешили въехать в Российскую Федерацию".
В Министерстве внутренних дел отмечают, что "будут оборудованы дополнительные навесы для жителей Украины, которые пересекают границу Латвии и России, планируются совещания с самоуправлениями и соответствующими органами, чтобы договориться о дальнейших действиях".
Обеспокоены действиями своей страны - России - также встреченные граждане России. "Пункт пересечения границы России не работает. Не знаем почему. Не у кого спросить. Нас туда не пустили, чтобы узнать, в чем дело, может быть, что-то не работает в системе? Никто ничего не говорит. Мы стоим и не знаем, что делать", - говорит сотрудник пограничного пункта из России Любовь.
"Почему латвийские пограничники пропускают нас нормально, а российские задерживают? Я задам этот вопрос, как только приеду в Москву.
Позвоню в колл-центр и спрошу, почему мне здесь, на территории другого государства, надо стоять и ждать двое суток, когда меня как гражданина России впустят в страну?" - говорит россиянин Юрий.
Проводить долгие часы в ожидании водителям легковых автомобилей приходится не только в пункте пограничного контроля Терехово, но и в других пунктах. Следить за актуальными очередями транспортных средств можно на домашней странице Государственной пограничной охраны.
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