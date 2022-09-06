В озере Разнас замечена мертвая рыба, жители и эксперты волнуются

Мертвые угри и ерши на берегах в тростниках озера Разнас вызвали существенное волнение среди местных жителей. Для проверки прибыли сотрудники DAP, которые обследовали как берег, так и озеро.

По измерениям эксперты пришли к выводу, что логическая причина такой стремительной гибели рыб - низкая концентрация кислорода.

В свою очередь, в основе этого лежит цветение воды, различные процессы гниения, а также недавняя жара. "Все августовское время было жарким, а ветра практически не было. Вода не смешивалась. Наглядно видно, как в среднем слое количество кислорода уже падает. В эти дни был ветер, волны", - заявил глава DAP Дайнис Тучс.

Но научный институт BIOR допускает, что причины могут быть совсем другими. "Очень не хотелось бы верить, что в озере Разнас есть проблемы с кислородом, потому что это большое озеро.

Совершенно очевидно, что первыми погибли бы наиболее чувствительные к кислороду виды - возможно, какой-нибудь судак, но не угорь.

Надо посмотреть, есть ли какие-то токсичные вливания, потому что довольно часто бывает, что какие-то загрязняющие вещества попали в воду. Затем потребление кислорода увеличивается и рыба погибает. Это происходит довольно регулярно", - рассказывает ведущий исследователь научного института Рута Медне.

В настоящее время в лаборатории происходит обследование рыбы - будет проверено, например, присутствие паразитов или загрязняющих веществ, влияние электричества и другие факторы.