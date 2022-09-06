Политики Национального объединения (НО) и партии "Консервативные" предлагают приостановить возможность продления временных видов на жительство (ВНЖ) для граждан России и Беларуси, если они получили ВНЖ за инвестиции или путем покупки недвижимости в Латвии.
Предложение Нацобъединения и "Консервативных" о приостановке продления ВНЖ для граждан России и Беларуси
Соответствующие поправки к закону об иммиграции внесли депутаты Сейма Янис Домбрава (НО), Рихардс Колс (НО), Эдвин Шноре (НО) и представители "Консервативных" Юрис Ранцанс, Кришьянис Фелдманс и Айнар Башкис.
Также предлагается дополнить перечень компетентных государственных учреждений, упомянутых в законе, Службой финансовой разведки (СФР), которая будет проверять сделки граждан России и Белоруссии, которым выданы ВНЖ.
Также предлагается определить, что, кроме исключительных случаев, выдача ВНЖ гражданам России приостанавливается на неопределенный срок. Ранее принятые Сеймом поправки предусматривают, что выдача первичных ВНЖ приостанавливается до 30 июня 2023 года.
В конкретной норме предлагается сократить количество установленных в настоящее время исключений. Исключения больше не будут применяться к конкретным случаям, когда пребывание в Латвии связано с работой или участием в проекте научного сотрудничества.
Также предлагается установить, что выдача ВНЖ гражданам РФ за покупку недвижимости и инвестиции, кроме инвестиций или работы в правлении в соответствии с законом о стартапах, будет приостановлена на неопределенный срок.
Также ВНЖ больше не будет выдаваться гражданам России для реализации международного договора или проекта, в котором участвует Латвия, орган прямого государственного подчинения или производное публичное лицо, или для оказания помощи государственным или муниципальным учреждениям.
Также ВНЖ больше нельзя будет выдавать гражданам России на срок не более пяти лет, если иностранец поступил в монастырь в Латвии, не должны выдаваться ВНЖ и в соответствии с международными соглашениями об отмене визового режима, где дополнительными условиями в настоящее время являются достаточные средства к существованию и достижение пенсионного возраста.
Как поясняется в аннотации к законопроекту, целью его разработки является укрепление государственной безопасности и содействие прекращению войны в Украине, начатой Россией и поддерживаемой Белоруссией.
Подавшие законопроект депутаты отмечают, что Сейм уже принял решение временно приостановить выдачу первичных ВНЖ. Учитывая риски, связанные с иммиграцией граждан этих двух стран в Латвию, недопустимо, чтобы продление уже выданных ВНЖ осуществлялось в обычном порядке.
В то же время предусмотрены исключения, а именно возможность выдачи ВНЖ для воссоединения семьи, международной защиты, трудоустройства согласно законодательству ЕС, в государственных интересах или из гуманитарных соображений. Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств.
Поправки также предусматривают, что отныне лица, которые были гражданами или негражданами Латвии и находятся в Латвии с постоянным видом на жительство, должны будут подтвердить свое знание государственного языка после окончания указанного в поправках переходного периода.
Ранее Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают, что до 30 июня 2023 года приостановлена выдача первичных ВНЖ гражданам России и Беларуси.
В целях поддержки белорусской оппозиции в поданном депутатами законопроекте предлагается исключить из этой нормы ограничения для граждан Беларуси.
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