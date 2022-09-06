Предложение Нацобъединения и "Консервативных" о приостановке продления ВНЖ для граждан России и Беларуси

Также ВНЖ больше нельзя будет выдавать гражданам России на срок не более пяти лет, если иностранец поступил в монастырь в Латвии, не должны выдаваться ВНЖ и в соответствии с международными соглашениями об отмене визового режима, где дополнительными условиями в настоящее время являются достаточные средства к существованию и достижение пенсионного возраста.

Как поясняется в аннотации к законопроекту, целью его разработки является укрепление государственной безопасности и содействие прекращению войны в Украине, начатой Россией и поддерживаемой Белоруссией.

Подавшие законопроект депутаты отмечают, что Сейм уже принял решение временно приостановить выдачу первичных ВНЖ. Учитывая риски, связанные с иммиграцией граждан этих двух стран в Латвию, недопустимо, чтобы продление уже выданных ВНЖ осуществлялось в обычном порядке.

В то же время предусмотрены исключения, а именно возможность выдачи ВНЖ для воссоединения семьи, международной защиты, трудоустройства согласно законодательству ЕС, в государственных интересах или из гуманитарных соображений. Необходимость таких исключений обосновывается выполнением международных обязательств.

Поправки также предусматривают, что отныне лица, которые были гражданами или негражданами Латвии и находятся в Латвии с постоянным видом на жительство, должны будут подтвердить свое знание государственного языка после окончания указанного в поправках переходного периода.

Ранее Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают, что до 30 июня 2023 года приостановлена выдача первичных ВНЖ гражданам России и Беларуси.

В целях поддержки белорусской оппозиции в поданном депутатами законопроекте предлагается исключить из этой нормы ограничения для граждан Беларуси.