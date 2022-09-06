Смена премьер-министра в Британии. Королева приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Лиз Трасс

Трасс и Джонсон проделали путь в 750 с лишним километров, прилетели туда каждый на своем самолете, как того требуют правила безопасности - такие же, как для высокопоставленных членов королевской семьи, которые всегда путешествуют порознь.

Самолеты ожидают Джонсона и Трасс в аэропорту Абердина Фото: BBC

Как пишет корреспондент Би-би-си Шон Кофлан, освещающий события в королевской семье, королева Елизавета II впервые за время своего правления устраивает аудиенцию с новым премьер-министром не в Букингемском дворце, а в резиденции Балморал.

Отчасти это объясняют тем, что королева уже не так легка на подъем: 96 лет - возраст нешуточный. И тем не менее, несмотря на опасения по поводу ее здоровья, она в очередной раз ясно дала понять, что готова и может выполнить одну из своих главнейших конституционных обязанностей.

Назначение новых премьеров в прошлом тоже не всегда происходило в Лондоне.