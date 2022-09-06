Источники: Венгрия просит освободить от санкций трех олигархов, в том числе Петра Авена

В санкционные списки включены более 1000 человек, которым запрещено въезжать в ЕС, и у которых заморожены находящиеся в ЕС средства.

Евросоюз готовится продлить этот список на шесть месяцев.

Послы ЕС готовятся обсудить этот вопрос в среду. Санкции нужно продлить до 15 сентября, чтобы они не потеряли силу.

"Черный список", который необходимо продлить единогласно, сейчас включает в себя 1217 лиц и 108 учреждений и организаций.

Усманов и Авен были включены в этот список в конце февраля.

Евросоюз указывает, что Петр Авен - "один из примерно 50 богатейших российских предпринимателей, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле. Он не действует независимо от требований президента".

В свою очередь санкции против Рашникова были введены в марте.

Кроме освобождения трех олигархов от санкций Венгрия также хочет разрешить организациям по оказанию помощи осуществлять сделки с несколькими российскими банками, на которые наложены санкции, раскрыли источники в дипломатических кругах.

В Брюсселе прозвучали допущения, что Венгрия использует продление санкций в качестве рычага, чтобы добиться того, чтобы Еврокомиссия утвердила финансирование ЕС, которое было остановлено в связи с опасениями по поводу верховенства закона в Венгрии.