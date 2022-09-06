Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых введенных Евросоюзом против России санкций, если из "черных списков" не будут исключены миллиардеры Алишер Усманов, Виктор Рашников и Петр Авен, у которого есть гражданство Латвии, сообщает "Радио Свободы" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Источники: Венгрия просит освободить от санкций трех олигархов, в том числе Петра Авена
В санкционные списки включены более 1000 человек, которым запрещено въезжать в ЕС, и у которых заморожены находящиеся в ЕС средства.
Евросоюз готовится продлить этот список на шесть месяцев.
Послы ЕС готовятся обсудить этот вопрос в среду. Санкции нужно продлить до 15 сентября, чтобы они не потеряли силу.
"Черный список", который необходимо продлить единогласно, сейчас включает в себя 1217 лиц и 108 учреждений и организаций.
Усманов и Авен были включены в этот список в конце февраля.
Евросоюз указывает, что Петр Авен - "один из примерно 50 богатейших российских предпринимателей, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле. Он не действует независимо от требований президента".
В свою очередь санкции против Рашникова были введены в марте.
Кроме освобождения трех олигархов от санкций Венгрия также хочет разрешить организациям по оказанию помощи осуществлять сделки с несколькими российскими банками, на которые наложены санкции, раскрыли источники в дипломатических кругах.
В Брюсселе прозвучали допущения, что Венгрия использует продление санкций в качестве рычага, чтобы добиться того, чтобы Еврокомиссия утвердила финансирование ЕС, которое было остановлено в связи с опасениями по поводу верховенства закона в Венгрии.
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