Ср, 7.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей США

rus.tvnet.lv
В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей США
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей класса Wasp военно-морского флота США USS Kearsarge
В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей класса Wasp военно-морского флота США USS Kearsarge Фото: @USEmbassyRiga/Twitter.com

В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей класса Wasp военно-морского флота США USS Kearsarge, во вторник, 6 сентября, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.

Длина корабля составляет более 250 метров, и в акватории Рижского порта он перемещается при помощи буксиров. Порт он посетил после участия в международных военных учениях в Балтийском море.

USS Kearsarge - первый корабль такого типа, который принимал участие в учениях в Балтийском море минимум за последние 20 лет. Миссия корабля в Балтийском море - способствовать безопасности в морском регионе.

Видео: В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей США

"Прошло примерно 20 лет с тех пор, как корабль такого класса бывал в Балтийском море и принимал участие в маневрах.

Для нас это первый раз в этих водах, поэтому это не только остающееся в воспоминаниях, но и очень захватывающее событие", - указал капитан корабля Том Фостер.

На корабле можно размещать и использовать различные летательные аппараты, например, MV-22 Osprey с изменяемым углом наклона несущего винта.

Эти самолеты используются для перевозок сил специальных операций на дальние расстояния, а также для снабжения подразделений в любых погодных условиях.

Экипаж американского военного корабля составляет более 2000 человек, но одновременно на борту могут быть до 1500 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх