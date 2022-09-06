В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей класса Wasp военно-морского флота США USS Kearsarge, во вторник, 6 сентября, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Фото и видео ⟩ В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей США
Длина корабля составляет более 250 метров, и в акватории Рижского порта он перемещается при помощи буксиров. Порт он посетил после участия в международных военных учениях в Балтийском море.
USS Kearsarge - первый корабль такого типа, который принимал участие в учениях в Балтийском море минимум за последние 20 лет. Миссия корабля в Балтийском море - способствовать безопасности в морском регионе.
Видео: В Рижский порт зашел один из крупнейших десантных кораблей США
Plānotā ostas vizītē Latvijā ieradies viens no lielākajiem ASV Jūras spēku @USNavy karakuģiem USS Kearsarge (LHD-3). Sveicam Latvijā! 🇱🇻🇺🇸#MēsEsamNATO #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/OddwmmtxTt— U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) September 6, 2022
"Прошло примерно 20 лет с тех пор, как корабль такого класса бывал в Балтийском море и принимал участие в маневрах.
Для нас это первый раз в этих водах, поэтому это не только остающееся в воспоминаниях, но и очень захватывающее событие", - указал капитан корабля Том Фостер.
На корабле можно размещать и использовать различные летательные аппараты, например, MV-22 Osprey с изменяемым углом наклона несущего винта.
Эти самолеты используются для перевозок сил специальных операций на дальние расстояния, а также для снабжения подразделений в любых погодных условиях.
Экипаж американского военного корабля составляет более 2000 человек, но одновременно на борту могут быть до 1500 человек.
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