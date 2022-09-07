Кто вам платит? Дебаты ⟩ Кодис и Рубикс: "Прогрессивные" и "Согласие" спорят о будущем Риги

Четвертый выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты" посвящен столице Латвии - Риге. Чего добилась новая дума за два года, а к чему еще надо стремиться? В чем ошибалось "Согласие" и каковы недостатки новой столичной коалиции? Об этом в студии RUS TVNET дискутируют действующие депутаты Рижской думы и кандидаты в депутаты 14-го Сейма от "Согласия" и "Прогрессивных".