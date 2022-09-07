Ср, 7.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кто вам платит? Дебаты ⟩ Кодис и Рубикс: "Прогрессивные" и "Согласие" спорят о будущем Риги

Артем Липин rus.tvnet.lv
,
Кодис и Рубикс: "Прогрессивные" и "Согласие" спорят о будущем Риги
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Ведущие "Кто вам платит? Дебаты" Артём Липин и Вадим Радионов.
Ведущие "Кто вам платит? Дебаты" Артём Липин и Вадим Радионов. Фото: TVNET

Четвертый выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты" посвящен столице Латвии - Риге. Чего добилась новая дума за два года, а к чему еще надо стремиться? В чем ошибалось "Согласие" и каковы недостатки новой столичной коалиции? Об этом в студии RUS TVNET дискутируют действующие депутаты Рижской думы и кандидаты в депутаты 14-го Сейма от "Согласия" и "Прогрессивных".

Мы снова встречаемся с теми, кто претендует на то, чтобы занимать управляющие Латвией позиции следующие четыре года. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм. И, разумеется, кроме столичных проблем, мы затронем и общие актуальные вопросы.

Темы эфира:

  • Как сделать Ригу лучше?
  • Грядущий энергокризис - есть ли решения у партий?
  • "Красные линии": с кем готовы и не готовы сотрудничать "Прогрессивные" и "Согласие"?

Гости эфира:

  • Мирослав Кодис - депутат Рижской думы, баллотируется от "Прогрессивных";
  • Раймонд Рубикс - депутат Рижской думы, баллотируется от "Согласия".

Прямой эфир нового выпуска "Кто вам платит?/Дебаты" смотрите здесь или на официальной странице RUS TVNET в Facebook в 18:00.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх