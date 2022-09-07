Четвертый выпуск сезона "Кто вам платит?/Дебаты" посвящен столице Латвии - Риге. Чего добилась новая дума за два года, а к чему еще надо стремиться? В чем ошибалось "Согласие" и каковы недостатки новой столичной коалиции? Об этом в студии RUS TVNET дискутируют действующие депутаты Рижской думы и кандидаты в депутаты 14-го Сейма от "Согласия" и "Прогрессивных".
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Кодис и Рубикс: "Прогрессивные" и "Согласие" спорят о будущем Риги
Кодис и Рубикс: "Прогрессивные" и "Согласие" спорят о будущем Риги
Мы снова встречаемся с теми, кто претендует на то, чтобы занимать управляющие Латвией позиции следующие четыре года. Уже 1 октября пройдут выборы в 14-й Сейм. И, разумеется, кроме столичных проблем, мы затронем и общие актуальные вопросы.
Темы эфира:
- Как сделать Ригу лучше?
- Грядущий энергокризис - есть ли решения у партий?
- "Красные линии": с кем готовы и не готовы сотрудничать "Прогрессивные" и "Согласие"?
Гости эфира:
- Мирослав Кодис - депутат Рижской думы, баллотируется от "Прогрессивных";
- Раймонд Рубикс - депутат Рижской думы, баллотируется от "Согласия".
Прямой эфир нового выпуска "Кто вам платит?/Дебаты" смотрите здесь или на официальной странице RUS TVNET в Facebook в 18:00.
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