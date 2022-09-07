Фото ⟩ Манижа и Ладо Кватания поженились

Манижа и Ладо Кватания поженились накануне в Подмосковье, на Николиной горе.

"Церемония прошла, штампы поставлены, любовь победит", - написала Собчак.

В 2021 году 31-летняя исполнительница Манижа, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", объявила о помолвке со своим 35-летним возлюбленным Ладо Кватанией.

Напомним, возлюбленный певицы Ладо Кватания - режиссер. Он снимал клипы и для Манижи, и для других известных музыкантов, среди которых рэпер Оксимирон.

О романе Манижи и Ладо стало известно весной прошлого года. Личную жизнь пара старается не афишировать.

В 2020 году Кватания снял фильм "Казнь" с Юлией Снигирь, Викторией Толстогановой, Нико Тавадзе и другими известными актерами в главных ролях.