6 сентября, молодой человек 2004 года рождения попытался передать своему другу, который отбывает наказание в Елгавской тюрьме, запрещенные предметы. В подаренном холодильнике Hisense были спрятаны - 27 мобильных телефонов, 9 модемов, 4 сим-карты, 3 наушника с микрофоном, одна зарядка для мобильного телефона и один микрофон с аудионасадкой, сообщает Государственная полиция.
Мужчина пытался передать заключенному запрещенные предметы
Перед осмотром и досмотром вещей во вкладе молодой человек был предупрежден и проинформирован под роспись о запрещении передачи и получения запрещенных веществ и предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, а также об административной и уголовной ответственности.
Как пояснил правоохранителям молодой человек, он знал, что в тюрьму запрещено проносить предметы, спрятанные в пенополистирольном утеплителе холодильника за правой и левой стороной обшивки, но парень сделал это из корыстных соображений, поскольку за незаконные действия ему было обещано вознаграждение в размере около 450 евро. С другой стороны, 18-летний парень заплатил около 150 евро за покупку всех предметов, спрятанных в холодильнике.
По факту инцидента полиция возбудила дело об административном правонарушении и конфисковала запрещенные предметы. Также молодого человека предупредили, что в случае повторного совершения указанного правонарушения в течение года он будет привлечен к уголовной ответственности.
В соответствии с Уголовным кодексом Латвии за незаконную передачу денег, корреспонденции, продуктов питания, алкоголя, а также других веществ, продуктов и предметов налагается штраф в размере до 70 евро.
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