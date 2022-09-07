Мужчина пытался передать заключенному запрещенные предметы

Перед осмотром и досмотром вещей во вкладе молодой человек был предупрежден и проинформирован под роспись о запрещении передачи и получения запрещенных веществ и предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, а также об административной и уголовной ответственности.

Как пояснил правоохранителям молодой человек, он знал, что в тюрьму запрещено проносить предметы, спрятанные в пенополистирольном утеплителе холодильника за правой и левой стороной обшивки, но парень сделал это из корыстных соображений, поскольку за незаконные действия ему было обещано вознаграждение в размере около 450 евро. С другой стороны, 18-летний парень заплатил около 150 евро за покупку всех предметов, спрятанных в холодильнике.

По факту инцидента полиция возбудила дело об административном правонарушении и конфисковала запрещенные предметы. Также молодого человека предупредили, что в случае повторного совершения указанного правонарушения в течение года он будет привлечен к уголовной ответственности.

В соответствии с Уголовным кодексом Латвии за незаконную передачу денег, корреспонденции, продуктов питания, алкоголя, а также других веществ, продуктов и предметов налагается штраф в размере до 70 евро.