Посольству России в Латвии вручены таблички с названиями новой улицы, которые поручено разместить, пояснила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
МИД: Посольству России в Латвии переданы новые таблички с названиями улиц
Она отметила, что российское посольство было своевременно проинформировано об изменении названия улицы и официального адреса посольства.
"Министерство иностранных дел выражает уверенность, что самоуправление занимается указаниями относительно установки названий новой улицы возле здания. МИД такой работы не проводит", - сказала Эглите.
Как ранее пояснили в муниципалитете, заставить российское посольство изменить табличку с названием улицы на здании посольства нельзя.
RUS TVNET уже сообщал, что после того, как Россия начала масштабную войну в Украине, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины.
По сообщению мэрии, они изготовили соответствующие таблички с названиями улицы и передали их в консульский отдел МИД, который может попросить посольство России установить их.
Муниципалитет не может наказать посольство за неразмещение табличек с названиями улицы перед зданием посольства, поскольку Венская конвенция о дипломатических отношениях не позволяет этого.
Как сообщается, Рижская дума проинформировала МИД о том, что таблички с названиями улицы возле посольства России не были заменены в течение трех месяцев с момента принятия решения.
Решение об изменении наименования трех адресов, в том числе посольства России, было отправлено по почте.
Другим владельцам зданий грозит предупреждение или штраф в размере от 10 до 150 евро за то, что они не разместили таблички с названиями улицы.
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