Минобороны Латвии сообщило, что Национальные вооруженные силы (NBS) не рассылают текстовые сообщения, якобы связанные с призывом в Службу государственной обороны (СГО).
Неизвестные рассылают латвийцам СМС о призыве в армию. Минобороны призывает не волноваться
В социальных сетях появилась информация, что от имени армии Латвии рассылаются СМС-сообщения о призыве конкретного человека в СГО. Также в сообщении упоминается конкретная дата начала и продолжительность службы (февраль следующего года и 12 месяцев).
Минобороны таких СМС не отправляло, и рассылка подобных оповещений в связи с СГО в настоящее время не планируется.
В случае подобной дезинформации, касающейся Национальных вооруженных сил, министерство просит связаться с аккаунтам Минобороны в социальных сетях.
Министерство также напоминает, что первый набор в СГО запланирован на январь 2023 года, Минобороны приглашает граждан Латвии в возрасте 18-27 лет подавать заявления добровольно. Со второй половины 2023 года граждане будут призываться на военную службу в обязательном порядке. Планируется два набора в год - в январе и июле.
Служба в частях Национальных вооруженных сил продлится 11 месяцев. В первом полугодии призывники проходят базовую военную подготовку и обучение по военной специальности, а во втором - службу в воинской части.
Подробнее о призыве в СГО мы писали здесь:
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