Неизвестные рассылают латвийцам СМС о призыве в армию. Минобороны призывает не волноваться

В социальных сетях появилась информация, что от имени армии Латвии рассылаются СМС-сообщения о призыве конкретного человека в СГО. Также в сообщении упоминается конкретная дата начала и продолжительность службы (февраль следующего года и 12 месяцев).

Фото: Министерство обороны

Минобороны таких СМС не отправляло, и рассылка подобных оповещений в связи с СГО в настоящее время не планируется.

В случае подобной дезинформации, касающейся Национальных вооруженных сил, министерство просит связаться с аккаунтам Минобороны в социальных сетях.

Министерство также напоминает, что первый набор в СГО запланирован на январь 2023 года, Минобороны приглашает граждан Латвии в возрасте 18-27 лет подавать заявления добровольно. Со второй половины 2023 года граждане будут призываться на военную службу в обязательном порядке. Планируется два набора в год - в январе и июле.

Служба в частях Национальных вооруженных сил продлится 11 месяцев. В первом полугодии призывники проходят базовую военную подготовку и обучение по военной специальности, а во втором - службу в воинской части.

Подробнее о призыве в СГО мы писали здесь: