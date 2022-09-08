С самого начала войны украинская звезда мирового уровня, актриса и модель мужского журнала Даша Астафьева покорила всех тем, что пошла в волонтеры-поварихи. Когда на Киев летели ракеты и украинцы массово покидали город, украинская женщина-кошка в бомбоубежище сутками чистила картошку для военных.
Модель Playboy Даша Астафьева, которая сутками чистила картошку для военных
Что заставило звезду мирового уровня рисковать жизнью и почему сейчас она живет, словно завтра уже не будет, Даша откровенно рассказала в эксклюзивном интервью для RUS TVNET.
- Даша, все время с начала войны вы оставались в Киеве, никуда не выезжали - какой в это военное время стала жизнь модели Playboy?
- Я, как и множество людей в моем окружении, конечно же, не верила в то, что может начаться война. Мы были постоянно в делах, съемках, куда-то бежим, спешим. О войне, как и о смерти, о страшных болезнях, даже не хотелось думать, не то что к ней как-то готовиться и ее ждать.
Но самая смешная и злая шутка сейчас среди моих друзей - это обсуждение, кто и что положил в тревожный чемоданчик, потому что никого из нас к войне не готовили.
Вот лично мой пример очень глупый, смешной и в то же время недопустимый, потому что я сложила светлую шубку, самую неудобную, но красивую обувь, маски для лица и дорогое любимое белье, как мне показалось, без которого я не могла жить. А когда начали бомбить жилые районы Киева, я убегала чуть ли не босиком - в пижаме и в комнатных тапочках.
Я знаю, что в первые же дни войны многие украинские звезды начали выезжать из Киева, но я, посоветовавшись с семьей, приняла решение никуда не уезжать. Во-первых, наш дом здесь, в Киеве, мы посчитали своим долгом остаться в столице и защищать ее, все равно кто-то должен был остаться, и этим "кто-то" решила быть и я в том числе.
- Вы потрясли весь мир тем, что начали волонтерить на кухне. Не каждый день увидишь модель Playboy за чисткой картошки - откуда такое решение и почему именно картошка?
- Несколько дней с начала войны меня постоянно мучила мысль о том, что мы же можем что-то делать, почему мы не помогаем, хотя в то же время я не понимала, как мы - маленькие люди - можем защищать и охранять такой большой город. И когда через пару дней паника уже утихла, а стресс отпустил, я случайно услышала о том, что нужна помощь на кухне в волонтерском центре, он находился недалеко от моего дома, и я понимала, что смогу туда ходить каждый день хоть пешком.
Когда только пришла, я мыла посуду, помогала что-то резать, а потом поняла, что другие волонтеры не очень-то любят чистить картошку, а я это с удовольствием делаю - для меня это медитация. Я человек, который очень любит делать что-то руками, что-то мелкое, меня это успокаивает, поэтому каждый раз я бралась за картошку и эта работа сама собой за мной закрепилась.
Даже сейчас, когда я сильно переживаю и мне уже незачем чистить картошку, я все равно берусь за нож, меня это успокаивает.
А однажды я как-то смешно сама над собой пошутила, назвав себя "вожачкой картофельных войск", и потом даже иностранные издания подхватили мою шутку и окрестили меня The leader of the potato troops.
Я знаю, что мои "картофельные дела" многих вдохновляли и стимулировали не убегать из города, а приходить и помогать бороться.
Пока я работала в волонтерском центре и под Киевом шли бои, мне кажется, меня даже никто не узнавал. Я была в костюме бомжа, каждый день носила один и тот же черный спортивный костюм, меняла только носки и белье. Вообще не было никакого желания никак себя приводить в порядок и что-то с собой делать.
Ну а как реагировали на меня люди, так всем было не до того, кто там рядом - звезда - не звезда, да и я сама никогда не возвышала себя. Но я даже подумать не могла, что вот эта моя "знаменитая чистка картошки" принесет мне так много именно народной любви - это не те люди, которые знают меня как певицу, как модель, а ко мне пришла любовь просто за то, что мы одинаково сильно старались помочь Украине.
Война многих из нас определила, показала - кто есть кто, и вот как исчезают точки на карте, так из моей жизни исчезло много людей, которых я считала близкими, они просто даже не спросили после 24 февраля, жива ли я, все ли у меня в порядке. Но в то же время война мне подарила много новых друзей, с которыми ничего нестрашно, которые надежные и честные.
- Есть у вас уже личные рекорды по чистке картошки, каких результатов вы достигли?
- Ну за день могу мешок-полтора осилить, и то меня постоянно останавливали, мол, хватит уже картошки. Рекорды ставят теперь мои друзья по количеству шуток в мою сторону. Вот сейчас встречаемся у кого-то в гостях, и сразу же слышу: "А давайте картошечки пожарим". А еще я подозреваю, что я стала быстрее чистить не только картошку, а все что угодно, овощечистка - мое оружие.
- Даша, как модели мирового уровня, которая привыкла, скажем, к красивой жизни, что самое ужасное вам пришлось увидеть и пережить?
- Сейчас самое страшное, что меня пугает, это то, что мы стали разбираться в ужасных вещах - что летит, что взрывается, какое оружие используют.
Еще в начале войны я как-то шла по парку и встретила бабушку, и она была без зубов, я у нее спросила, где ее зубки, а она мне: "Так вот выехала из дома и забыла и зубы, и телефон, вот через пару дней вернусь в Бучу и все заберу". И вспоминаю ее постоянно и думаю о том, что таким людям некуда возвращаться, понимаешь, сколько пожилых людей остались никому не нужны.
Помню, мы собирали еду и отправляли ее пожилым людям, приходим - а их уже нет. Во время войны умерли мои бабушка и дедушка, которых, к сожалению, я даже не увидела, даже не смогла похоронить.
Страшно просыпаться утром и брать телефон в руки в ожидании, что прочитаешь что-то страшное - каждый день новости страшнее и страшнее. Страшно, что Россия все равно продолжает существовать и нам с ними еще жить на одной планете. Страшно, что абсурдности, жестокости, бесчеловечности нет предела, мы не знаем, кто следующий, мы не знаем, куда нам можно ходить или не ходить и вообще проснемся ли мы завтра.
Мы живем в постоянном страхе, лично я очень устала от этого.
Бывает, что просто нет сил даже встать с кровати и выйти из дома, несмотря на то, что есть огромное желание помогать и работать. Я не знаю, сколько нам суждено жить, но у меня ощущение как будто мне уже лет 90.
- Мы знаем, что вы также давали концерты в военных частях в Украине, какого это - выступать перед людьми, которые готовы идти на смерть ради своей страны?
- Это очень тяжело, мне с большим трудом даются такие выступления. Когда я приезжаю к военным, я понимаю, что это не тот формат, в котором мне бы хотелось выступать, но, с другой стороны, это мой гражданский долг - быть хотя бы немного с ними. Я приезжаю к нашим военнослужащим, чтобы напомнить им, что они живы, что мы верим в их усилия, а если вдруг у них нет родных, то мы их ждем дома.
У меня безумное уважение вызывают украинцы, мы просто уникальная нация - начиная с того, сколько людей в первый же день бросились защищать страну, готовы были умирать, и заканчивая тем, как мы все аккумулировались на всех фронтах - на волонтерском, культурном, информационном.
- Даша, вы сейчас продолжаете оставаться в Украине, в Киеве, вы научились жить с тревогами и новостями о войне?
- Я научилась принимать то, что мы живем в состоянии "рулетка": попадет - не попадет, выживу - не выживу. Я каждый день стараюсь звонить близким и говорить важные слова, пытаюсь говорить о чем-то хорошем, стараюсь как-то себя отвлекать от мысли, что каждый день может быть последним. Нам нужно ценить каждый миг нашей жизни - это нужно научиться делать всему миру.
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