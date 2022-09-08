Модель Playboy Даша Астафьева, которая сутками чистила картошку для военных

Модель, певица Даша Астафьева, которая сутками чистила картошку для военных Фото: Из личного архива Даши Астафьевой

Даже сейчас, когда я сильно переживаю и мне уже незачем чистить картошку, я все равно берусь за нож, меня это успокаивает.

А однажды я как-то смешно сама над собой пошутила, назвав себя "вожачкой картофельных войск", и потом даже иностранные издания подхватили мою шутку и окрестили меня The leader of the potato troops.

Я знаю, что мои "картофельные дела" многих вдохновляли и стимулировали не убегать из города, а приходить и помогать бороться.

Пока я работала в волонтерском центре и под Киевом шли бои, мне кажется, меня даже никто не узнавал. Я была в костюме бомжа, каждый день носила один и тот же черный спортивный костюм, меняла только носки и белье. Вообще не было никакого желания никак себя приводить в порядок и что-то с собой делать.

Ну а как реагировали на меня люди, так всем было не до того, кто там рядом - звезда - не звезда, да и я сама никогда не возвышала себя. Но я даже подумать не могла, что вот эта моя "знаменитая чистка картошки" принесет мне так много именно народной любви - это не те люди, которые знают меня как певицу, как модель, а ко мне пришла любовь просто за то, что мы одинаково сильно старались помочь Украине.