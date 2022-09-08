Из-за места жительства бывшего политика, министра юстиции и руководителя Латвийской федерации биатлона Байбы Броки в очередной раз было отложено судебное разбирательство по делу о взяточничестве.
Снова переносится дело о взяточничестве экс-министра Броки - из-за того, где она живет
В суде агентству LETA подтвердили, что получено письмо от Министерства юстиции, в котором говорится, что до сих пор не удалось обеспечить удаленную видеоконференцию с Брокой, которая теперь живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Рассмотрение дела Броки о возможном взяточничестве до сих пор откладывалось уже несколько раз в связи с изменением места жительства обвиняемого.
По сообщению LTV, посольство Латвии в ОАЭ подтвердило получение запроса от Министерства юстиции, а также сообщило, что еще 27 апреля этого года оно было направлено в Министерство юстиции ОАЭ. Однако Латвия не имеет влияния или средств принуждения для обеспечения выполнения запросов в ОАЭ.
До сих пор запросы на юридическую помощь в ОАЭ ограничивались вручением документов, и в этих случаях, по данным Министерства юстиции, на это уходило от десяти до 12 месяцев. Уже в январе озабоченность по этому поводу выразил прокурор Марис Урбанс, увидевший попытки воспрепятствовать судебному разбирательству.
В свою очередь защитник Байбы Броки отрицает, что процесс умышленно затягивается.
Как уже сообщалось, Брока была задержана в 2019 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В то время она была членом Национального объединения в Рижской думе и заместителем ректора Латвийского университета . По делу также проходят обвиняемые бывший владелец Skonto būve Гунтис Равис и бывший член совета предприятия Ивар Миллерс. Согласно обвинению, взятка была связана с конкурсом на строительство корпуса гуманитарных наук нового Академического центра Латвийского университета.
Байбу Броку обвиняют во взяточничестве согласно Уголовному кодексу, Рависа - во взяточничестве и хранении стратегического устройства, а Миллера - в содействии передаче взятки.
В ходе досудебного расследования KNAB также установил, что предприниматель и еще одно физическое лицо, причастное к предложению взятки, имели на хранении устройство стратегического значения, предназначенное для обнаружения радиосигналов, а также для получения аудиоинформации в замаскированным образом. Частным лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства такого типа.
Ранее Миллерс заявлял LETA, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям. От дальнейших комментариев он отказался.
Брока также ранее заявляла LETA, что категорически не признает выдвинутых против нее обвинений, а также подчеркнула, что всегда считала их необоснованными. По ее словам, смешаны две разные вещи, а именно то, что она сделала как глава Латвийской федерации биатлона, обращаясь ко всем возможным предпринимателям, в соответствии с Законом о спорте, поддержать подготовку спортсменов к чемпионатам мира и различным важным соревнованиям.
Она подчеркнула, что такая процедура предусмотрена в Законе о спорте, и что все спортивные федерации работают над поощрением предпринимателей к пожертвованиям.
При этом Брока заявила, что документально подтвердила, что обвинения были ложными и она не потратила ни копейки из пожертвованных биатлону денег на личные нужды. "Я не получала вознаграждения за свою работу, я выполняла общественную работу", - сказала Брока. Также она подчеркнула, что была проведена проведена проверка, которая показала, что деньги, пожертвованные федерации биатлона, были потрачены на тренировки.
Латвийская федерация биатлона получила три пожертвования на сумму 20 000 евро, в том числе одно от компании SIA Roadeks, которая также косвенно принадлежала Равису, согласно информации, доступной в Firmas.lv.
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