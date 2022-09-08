Снова переносится дело о взяточничестве экс-министра Броки - из-за того, где она живет

Байбу Броку обвиняют во взяточничестве согласно Уголовному кодексу, Рависа - во взяточничестве и хранении стратегического устройства, а Миллера - в содействии передаче взятки.

В ходе досудебного расследования KNAB также установил, что предприниматель и еще одно физическое лицо, причастное к предложению взятки, имели на хранении устройство стратегического значения, предназначенное для обнаружения радиосигналов, а также для получения аудиоинформации в замаскированным образом. Частным лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства такого типа.

Ранее Миллерс заявлял LETA, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям. От дальнейших комментариев он отказался.

Брока также ранее заявляла LETA, что категорически не признает выдвинутых против нее обвинений, а также подчеркнула, что всегда считала их необоснованными. По ее словам, смешаны две разные вещи, а именно то, что она сделала как глава Латвийской федерации биатлона, обращаясь ко всем возможным предпринимателям, в соответствии с Законом о спорте, поддержать подготовку спортсменов к чемпионатам мира и различным важным соревнованиям.

Она подчеркнула, что такая процедура предусмотрена в Законе о спорте, и что все спортивные федерации работают над поощрением предпринимателей к пожертвованиям.

При этом Брока заявила, что документально подтвердила, что обвинения были ложными и она не потратила ни копейки из пожертвованных биатлону денег на личные нужды. "Я не получала вознаграждения за свою работу, я выполняла общественную работу", - сказала Брока. Также она подчеркнула, что была проведена проведена проверка, которая показала, что деньги, пожертвованные федерации биатлона, были потрачены на тренировки.

Латвийская федерация биатлона получила три пожертвования на сумму 20 000 евро, в том числе одно от компании SIA Roadeks, которая также косвенно принадлежала Равису, согласно информации, доступной в Firmas.lv.