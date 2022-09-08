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Россиянка получила "Эмми" за работу над сериалом "Очень странные дела"

rus.tvnet.lv
Россиянка получила "Эмми" за работу над сериалом "Очень странные дела"
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Россиянка Лена Гликсон получила престижную премию "Эмми" в номинации "Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала" в проекте от Netflix "Очень странные дела" (Stranger Things). Об этом Гликсон рассказала в своих социальных сетях.

Уроженка Воронежа Лена Гликсон-Нежельская вместе с девятью другими специалистами отвечала за музыкальное сопровождение четвертого сезона сериала, который вышел на Netflix в этом году. Также девушка развивает свою карьеру композитора в кинокомпании Warner Bros.

По словам самой Гликсон, победа "не добавит каких-то баллов", поскольку в индустрии США "в первую очередь смотрят на то, с кем и как ты работал". При этом в интервью журналу "Сноб" в июле этого года она также отметила, что к премиям зачастую "относятся с некоторым скептицизмом", поскольку "огромное количество талантливых профессионалов" никогда не удостаивались даже номинации.

окончив девятый класс, Гликсон поступила в музыкальный колледж имени Ростроповичей в Воронеже. В США она перебралась, когда получила стипендию от бостонского Музыкального колледжа Беркли. После получения дмплома она устроилась работать в музыкальную компанию 2 Pop Music, принадлежащую Warner Bros. Первым ее проектом в кино стал фильм "Звезда родилась" (A Star is Born) с2018 года с Брэдли Купером и Леди Гагой.

"Очень странные дела" стали одним из наиболее просматриваемых сериалов этого года, он также поборется в главной номинации, на которую может претендовать - "Лучший драматический сериал".

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