Какие граждане России смогут въезжать в Латвию с 19 сентября - полный список

Предусмотрено, что распоряжение вступит в силу с 19 сентября текущего года и его действие продлится до 30 июня 2023 года.

Сообщается, что в период с 25 февраля по 3 августа в дипломатических и консульских представительствах в иностранных государствах Латвии гражданам России было выдано 1085 виз, из которых 257 были выданы представителям СМИ и 210 - членам их семей. Еще 618 виз были выданы членам семей граждан Латвии и ЕС в случае болезни или похорон их родственников.

По мнению МИД, несколько стран-участниц ЕС, в том числе Латвия, Литва, Эстония и Польша, выразили опасения, что увеличение числа граждан России в этих странах может привести к серьезной угрозе внутренней безопасности, поскольку большая часть жителей России длительно поддерживала агрессивные действия режима Владимира Путина и несет часть ответственности за агрессию России против Украины.

Также в МИД подчеркнули, что многие граждане России продолжают путешествовать, чтобы отдыхать и закупаться, пока в Украине идет война. Страны-члены ЕС договорились, что это не стоит поддерживать. Поэтому уже установлены запреты на въезд конкретным лицам, поддерживающим режим Путина.