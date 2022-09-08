Граждане России, получившие визу по гуманитарным соображениям, смогут въехать в Латвию, сообщается в аннотации подготовленного Министерством иностранных дел проекта распоряжения.
Какие граждане России смогут въезжать в Латвию с 19 сентября - полный список
Министерство иностранных дел отметило, что вызванная Россией угроза безопасности Латвии, которая может привести к ухудшению ситуации с внутренней безопасностью, создает необходимость установить ограничения для въезда граждан России в Латвию и ограничить поездки с незначительными целями въезда, например, для туризма и отдыха.
Для предотвращения потенциальной угрозы внутренней безопасности Латвии Государственной пограничной охране будет предоставлено право разрешить въезд и пересечение территории Латвии транзитом только определенным лицам. Это:
- обладатели вида на жительство или долгосрочной визы стран Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии;
- обладатели краткосрочной въездной визы, являющиеся членами семьи граждан Латвии, ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии;
- лица, осуществляющие международные грузовые или пассажирские перевозки;
- моряки;
- лица, получившие визу в связи с гуманитарными соображениями, например, отправляющиеся посетить тяжело больных родственников или на похороны, находящиеся под угрозой лица;
- аккредитованные или направленные в Латвию работники дипломатических представительств России и члены их семьей;
- дипломатические курьеры, или курьеры ad hoc;
- лица, отправляющиеся в посольство России в Латвии в краткосрочную командировку для обеспечения технической поддержки;
- работники дипломатических представительств России, которые пересекают Латвию транзитом для выполнения официальных функций, в том числе члены их семей;
- лица, пересекающие территорию Латвии транзитом и отправляющиеся в краткосрочную командировку для обеспечения технической поддержки посольства России в другом государстве.
Предусмотрено, что распоряжение вступит в силу с 19 сентября текущего года и его действие продлится до 30 июня 2023 года.
Сообщается, что в период с 25 февраля по 3 августа в дипломатических и консульских представительствах в иностранных государствах Латвии гражданам России было выдано 1085 виз, из которых 257 были выданы представителям СМИ и 210 - членам их семей. Еще 618 виз были выданы членам семей граждан Латвии и ЕС в случае болезни или похорон их родственников.
По мнению МИД, несколько стран-участниц ЕС, в том числе Латвия, Литва, Эстония и Польша, выразили опасения, что увеличение числа граждан России в этих странах может привести к серьезной угрозе внутренней безопасности, поскольку большая часть жителей России длительно поддерживала агрессивные действия режима Владимира Путина и несет часть ответственности за агрессию России против Украины.
Также в МИД подчеркнули, что многие граждане России продолжают путешествовать, чтобы отдыхать и закупаться, пока в Украине идет война. Страны-члены ЕС договорились, что это не стоит поддерживать. Поэтому уже установлены запреты на въезд конкретным лицам, поддерживающим режим Путина.
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