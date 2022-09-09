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Видео ⟩ Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире

rus.tvnet.lv
Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире
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Телеведущая Джулия Чин, перенесшая инсульт в прямом эфире
Телеведущая Джулия Чин, перенесшая инсульт в прямом эфире Фото: Ekrānuzņēmums

Телеведущая из штата Оклахома, США, в прямом эфире перенесла инсульт, следует из видео, опубликованного в социальных сетях, а также из заявления самой женщины.

"Ведущая новостей Джули Чин перенесла инсульт в прямом эфире. Она поняла, что что-то не так, поэтому передала эстафету ведущей прогноза погоды, в то время как ее обеспокоенные коллеги звонили на 911", - говорится в видео, распространенном в социальных сетях.

Сама Чин также отреагировала на случившееся, подтвердив в соцсетях, что действительно перенесла инсульт. "Прежде всего, спасибо за ваши молитвы, беспокойство, сообщения, звонки. Я так благодарна и счастлива, что со мной все в порядке. Мои врачи убеждены, что в субботу утром у меня начался инсульт. Некоторые из вас это видели, и я извиняюсь за это. Это произошло на ровном месте. До передачи я чувствовала себя прекрасно. Но в первые несколько минут эфира что-то произошло.

Сначала я частично потеряла зрение на один глаз. Чуть позже у меня онемела рука. Я поняла, что случилась беда, потому что мой рот перестал произносить слова, которые я видела на телесуфлере. Если вы смотрели, то видели, как отчаянно я пыталась вести передачу, но просто не могла произнести ни слова.

Мои коллеги поняли, что это ЧП, и вызвали помощь", - рассказывает телеведущая.

Она также призвала реагировать на инсульт с помощью теста FAST. Его латвийская версия - ĀTRI ("быстро" с лат.).

Ā - улыбнись (atsmaidi)! Улыбка покажет, не опустился ли один из уголков рта вниз.

Т - держи руки (turi rokas)! Одновременно подняв и удерживая обе руки, можно понять, не ослабла ли одна из них и не опускается ли самопроизвольно вниз.

R - говори (runā)! Проверка покажет, может ли человек произнести или повторить простое предложение.

I - зови на помощь (izsauc palīdzību)! Если человек не может выполнить хотя бы одно из этих действий, следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, позвонив по номеру 113.

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