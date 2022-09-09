Телеведущая из штата Оклахома, США, в прямом эфире перенесла инсульт, следует из видео, опубликованного в социальных сетях, а также из заявления самой женщины.
Видео ⟩ Диктор новостей перенесла инсульт в прямом эфире
"Ведущая новостей Джули Чин перенесла инсульт в прямом эфире. Она поняла, что что-то не так, поэтому передала эстафету ведущей прогноза погоды, в то время как ее обеспокоенные коллеги звонили на 911", - говорится в видео, распространенном в социальных сетях.
Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022
Сама Чин также отреагировала на случившееся, подтвердив в соцсетях, что действительно перенесла инсульт. "Прежде всего, спасибо за ваши молитвы, беспокойство, сообщения, звонки. Я так благодарна и счастлива, что со мной все в порядке. Мои врачи убеждены, что в субботу утром у меня начался инсульт. Некоторые из вас это видели, и я извиняюсь за это. Это произошло на ровном месте. До передачи я чувствовала себя прекрасно. Но в первые несколько минут эфира что-то произошло.
Сначала я частично потеряла зрение на один глаз. Чуть позже у меня онемела рука. Я поняла, что случилась беда, потому что мой рот перестал произносить слова, которые я видела на телесуфлере. Если вы смотрели, то видели, как отчаянно я пыталась вести передачу, но просто не могла произнести ни слова.
Мои коллеги поняли, что это ЧП, и вызвали помощь", - рассказывает телеведущая.
Она также призвала реагировать на инсульт с помощью теста FAST. Его латвийская версия - ĀTRI ("быстро" с лат.).
Ā - улыбнись (atsmaidi)! Улыбка покажет, не опустился ли один из уголков рта вниз.
Т - держи руки (turi rokas)! Одновременно подняв и удерживая обе руки, можно понять, не ослабла ли одна из них и не опускается ли самопроизвольно вниз.
R - говори (runā)! Проверка покажет, может ли человек произнести или повторить простое предложение.
I - зови на помощь (izsauc palīdzību)! Если человек не может выполнить хотя бы одно из этих действий, следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, позвонив по номеру 113.
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