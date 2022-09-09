Анна Седокова рассказала, что помогло ей справиться с перееданием

Анна Седокова рассказала подписчикам, что ей удалось побороть пагубную привычку. Она объяснила, что добилась результатов не только спортом. Однажды она себя спросила: "Кто сильнее - я или еда?". На тот момент получалось, что сильнее оказались спагетти.

"И тогда я пошла на принцип и подумала: "Неужели кто-то может мной управлять? Никому из сильнейших мира это не удалось, а у пельменей получилось?" - задала сама себе вопрос Анна.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

Она вспомнила слова психолога Михаила Лабковского - чтобы перестать что-то делать, нужно не запретить себе это, а просто разлюбить занятие.

"Пока вы думаете, что еда - единственная радость в вашей жизни вечером после работы, вы не перестанете есть много и неполезно", - написала Седокова.

В итоге, как Анна отметила, она полюбила процесс ожидания еды.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

"Я просто заменила одну привычку другой. Теперь я ем один раз, но очень и очень вкусно. Поэтому смакую часы ожидания перед обедом: вечером в подробностях представляю, что я буду есть и в какой ресторан пойду, мысленно воспроизвожу вкус блюда. Ну или просто медитативно выбираю в онлайн-магазине продукты с вечера и кладу в корзину", - рассказала Седокова.

Кроме того, певица рекомендует не забывать себя поощрять.