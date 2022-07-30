Популярная исполнительница Анна Седокова впервые решила рассказать подписчикам, куда делся пес Мамба, которого они с Янисом Тиммой завели вместе.
"Это был его мир": Седокова впервые рассказала, как Тимма потерял пса
"Мамбы больше нет. Он на небе. Это случилось давно. У нас просто не было сил сказать. Этот год был сложным для нас и нашей семьи", - призналась Анна в Instagram.
Она объяснила, что это была не просто собака, а она потеряла самого близкого друга: "Мы потеряли нашего Мамбу, который был нам сыном, братиком и просто всем".
"Самый добрый и большой пес, который преодолел с нами тысячи километров, не смог избежать столкновения с пьяным водителем", - написала Седокова.
В сторис Анна Седокова отметила, что выходит из зоны комфорта и будет с подписчиками настоящей.
Она подробно рассказала, как Янис хотел собаку, как он заботился о Мамбе. Он был для них словно общий ребенок. Они вместе учились привыкать к нему. Так у них стало трое детей и три собаки.
Они встречали его с нетерпением, тщательно организовывали перелет, но оказалось, что люди, с которыми Анна и Янис договорились, не взяли его в салон и Мамба прилетел больной. После они долго лечили ему цистит.
Они лечили и выхаживали свою собаку.
Постепенно все к нему привыкали.
Янис Тимма очень хотел свою собаку. О Мамбе он очень заботился. Это был его друг, с которым он во время пандемии ходил на закрытые площадки, чтобы играть в баскетбол, без которого не представляет жизни.
Смерть Мамбы для всех стала неожиданностью.
"Каждый день мы искали смысл в этом, но так и не нашли. Особенно сложно было не мне. А мужу... Это был его лучший друг, был его мир. И когда все развалилось, у нас забрали еще больше. И нас в какой-то момент не стало", - призналась Анна.
Седокова объяснила, что этот пост ей дается особенно трудно. "Но нужно жить дальше. Ведь он бы точно этого хотел. Ведь нам есть ради чего. Ради кого. Нужно жить и верить. Нужно искать в себе силы, искать силы друг в друге. И мы нашли. Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу завтра, а пока пусть эти фото останутся тут 💔 #mambamentality"
instagram.com/annasedokova/скриншот сторис
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