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"Это был его мир": Седокова впервые рассказала, как Тимма потерял пса

rus.tvnet.lv
"Это был его мир": Седокова впервые рассказала, как Тимма потерял пса
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Фото: instagram.com/annasedokova/ скриншот сторис

Популярная исполнительница Анна Седокова впервые решила рассказать подписчикам, куда делся пес Мамба, которого они с Янисом Тиммой завели вместе. 

"Мамбы больше нет. Он на небе. Это случилось давно. У нас просто не было сил сказать. Этот год был сложным для нас и нашей семьи", - призналась Анна в Instagram. 

Она объяснила, что это была не просто собака, а она потеряла самого близкого друга: "Мы потеряли нашего Мамбу, который был нам сыном, братиком и просто всем".

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

"Самый добрый и большой пес, который преодолел с нами тысячи километров, не смог избежать столкновения с пьяным водителем", - написала Седокова. 

В сторис Анна Седокова отметила, что выходит из зоны комфорта и будет с подписчиками настоящей. 

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Она подробно рассказала, как Янис хотел собаку, как он заботился о Мамбе. Он был для них словно общий ребенок. Они вместе учились привыкать к нему. Так у них стало трое детей и три собаки. 

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис
Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Они встречали его с нетерпением, тщательно организовывали перелет, но оказалось, что люди, с которыми Анна и Янис договорились, не взяли его в салон и Мамба прилетел больной. После они долго лечили ему цистит. 

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис
Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Они лечили и выхаживали свою собаку. 

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Постепенно все к нему привыкали.

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис
Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Янис Тимма очень хотел свою собаку. О Мамбе он очень заботился. Это был его друг, с которым он во время пандемии ходил на закрытые площадки, чтобы играть в баскетбол, без которого не представляет жизни. 

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Смерть Мамбы для всех стала неожиданностью. 

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

"Каждый день мы искали смысл в этом, но так и не нашли. Особенно сложно было не мне. А мужу... Это был его лучший друг, был его мир. И когда все развалилось, у нас забрали еще больше. И нас в какой-то момент не стало", - призналась Анна. 

Седокова объяснила, что этот пост ей дается особенно трудно. "Но нужно жить дальше. Ведь он бы точно этого хотел. Ведь нам есть ради чего. Ради кого. Нужно жить и верить. Нужно искать в себе силы, искать силы друг в друге. И мы нашли. Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу завтра, а пока пусть эти фото останутся тут 💔 #mambamentality"

instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

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