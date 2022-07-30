"Это был его мир": Седокова впервые рассказала, как Тимма потерял пса

"Мамбы больше нет. Он на небе. Это случилось давно. У нас просто не было сил сказать. Этот год был сложным для нас и нашей семьи", - призналась Анна в Instagram.

Она объяснила, что это была не просто собака, а она потеряла самого близкого друга: "Мы потеряли нашего Мамбу, который был нам сыном, братиком и просто всем".

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

"Самый добрый и большой пес, который преодолел с нами тысячи километров, не смог избежать столкновения с пьяным водителем", - написала Седокова.

В сторис Анна Седокова отметила, что выходит из зоны комфорта и будет с подписчиками настоящей.

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Она подробно рассказала, как Янис хотел собаку, как он заботился о Мамбе. Он был для них словно общий ребенок. Они вместе учились привыкать к нему. Так у них стало трое детей и три собаки.

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис

Фото: instagram.com/annasedokova/скриншот сторис