Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил подписчикам, что разводится с супругой Аленой Ивановой, которая родила ему шестерых детей.
Артемий Лебедев разводится с женой, которая родила ему шестерых детей
Артемий Лебедев разводится с женой, которая родила ему шестерых детей
"Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет", - сказал Артемий Лебедев на YouTube.
Причины развода он не назвал.
В последнем разговоре с Ксенией Собчак Артемий обмолвился, что был бы рад, если бы в России разрешили официальное многоженство.
Напомним, у супругов растут шестеро детей. Всего же у Артемия Лебедева, по его собственному признанию, 10 детей от пяти разных женщин.
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