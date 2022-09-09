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Артемий Лебедев разводится с женой, которая родила ему шестерых детей

rus.tvnet.lv
Артемий Лебедев разводится с женой, которая родила ему шестерых детей
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Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев Фото: Кадр из видео

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил подписчикам, что разводится с супругой Аленой Ивановой, которая родила ему шестерых детей.

"Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет", - сказал Артемий Лебедев на YouTube.

Причины развода он не назвал.

В последнем разговоре с Ксенией Собчак Артемий обмолвился, что был бы рад, если бы в России разрешили официальное многоженство.

Напомним, у супругов растут шестеро детей. Всего же у Артемия Лебедева, по его собственному признанию, 10 детей от пяти разных женщин.

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