Синоптики рассказали о погоде до середины сентября

Часто будет светить солнце. Облачная погода ожидается в субботу в Курземе, а в воскресенье - в Латгале и Селии. В солнечных регионах температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов, а в облачных - до +10...+13 градусов. Сильных осадков не ожидается, ветер будет от слабого до умеренного с востока.

Температура воздуха ночью понизится до -1...+6 градусов, при облачной погоде и местами на побережье минимальная температура составит +7...+11 градусов. Самые сильные заморозки ожидаются в северо-восточных регионах страны. В ночные и утренние часы местами будет образовываться туман.

По текущему прогнозу со среды иногда будет идти дождь, местами усилится западный ветер. Из-за облаков ночи часто будут теплее, чем на этой неделе, но днем ​​может повыситься влажность.