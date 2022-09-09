"Галкин - увядший одуван": Милонов опять высказался о юмористе

"Галкин использовал неинтересный прием. Он творчески выдохся. Мог бы отшутиться, а он просто заявил, что его травят и гонят. Сразу видно, что как только человек лишается своих корней, он сразу начинает увядать. Вот Галкин - увядший одуван. Поэтому мне даже неинтересно ему отвечать. Я уверен, что он захочет вернуться, но страна его уже не примет после всего, что он сделал", - заметил 48-летний Виталий Милонов.

Ранее Максим Галкин в Instagram поделился видеоколлажем и написал: "Что-то придворный крепостной театр сдает позиции. У Милонова стендап зачетнее, неожиданные образы, хотя тему "попы" до конца не раскрыл. Его манит моя или любая резиновая?".

Напомним, до этого в своей речи Виталий Милонов высказался не только о Галкине, но и об Алле Пугачевой, которую назвал "Крабовидной туманностью" и добавил, что "на нее нельзя обижаться". Он посоветовал Примадонне развестись с супругом.