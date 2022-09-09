За прошедшие сутки границу нелегально пытались пересечь 28 человек, в течение месяца - более 300. В последнее время так быстро растет число нелегальных мигрантов на границе Латвии и Беларуси, что заставляет думать о еще одной волне нелегальной миграции. Обнаружено, что вновь построенный забор поврежден уже в нескольких местах, сообщает новостная служба ReTV.
ReTV: новый забор на границе с Беларусью уже поврежден - растет поток нелегальных мигрантов
Самый большой поток незаконно пересекающих границу из Беларуси был годом ранее. Позже ситуация стала более спокойной, но сейчас у пограничников и полицейских опять больше работы.
Начальник иммиграционного и пограничного контроля Даугавпилсского управления пограничной службы Павел Рогожин говорит: "Однозначно можно сказать, что начиная с августа возобновился большой поток нелегальных иммигрантов. Если, скажем, май, июнь, апрель был относительно тихо, когда сохранялось давление, но не так много людей, с августа опять поток в месяц составляет более 300 человек, которые пытаются незаконно пересекать государственную границу".
Причины для попадания в Латвию у нелегальных мигрантов разные, но цель ясна - Европейский союз.
"Давление происходит на охраняемых участках всех отделов пограничной охраны. Начиная со Шкяуне и заканчивая пунктом погранохраны в Силене", - добавляет Рогожин.
Ответственные учреждения пока не раскрывают ReTV, отправляют ли госучреждения Беларуси нелегальных мигрантов на территорию Латвии намеренно, однако несколько дней назад Литва подала протест Беларуси за повреждение пограничного ограждения. И Латвийская пограничная охрана также обнаружила, что забор, установленный нашей страной, поврежден.
"Обнаружены случаи, когда забор был поврежден.
Мы не можем подтвердить, что это было сделано при поддержке органов власти Беларуси, но случаи, когда наш временный забор был поврежден, перерезан, перекручен, то, да, такие случаи были, но мы как можно скорее стараемся устранить эти недостатки", - уверяет Рогожин.
В настоящее время Государственной пограничной охране помогают не только работники Государственной полиции, но и представители Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex из других стран-участниц Европейского Союза. Помощь Национальных вооруженных сил пока не была запрошена.
"В настоящее время Государственная пограничная охрана фактически управляет этой ситуацией самостоятельно, но с учетом разработанных планов и как только вырастет число людей, то там, где необходим более крупный ресурс, будет призыв к участию как Национальных вооруженных сил, так и Государственной полиции в большем объеме", - поясняет государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.
Министерство внутренних дел ReTV подчеркивает, что если ситуация на границе ухудшится еще быстрее, то помощь будет потребована оперативно и незамедлительно.
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