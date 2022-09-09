ReTV: новый забор на границе с Беларусью уже поврежден - растет поток нелегальных мигрантов

Самый большой поток незаконно пересекающих границу из Беларуси был годом ранее. Позже ситуация стала более спокойной, но сейчас у пограничников и полицейских опять больше работы.

Начальник иммиграционного и пограничного контроля Даугавпилсского управления пограничной службы Павел Рогожин говорит: "Однозначно можно сказать, что начиная с августа возобновился большой поток нелегальных иммигрантов. Если, скажем, май, июнь, апрель был относительно тихо, когда сохранялось давление, но не так много людей, с августа опять поток в месяц составляет более 300 человек, которые пытаются незаконно пересекать государственную границу".

Причины для попадания в Латвию у нелегальных мигрантов разные, но цель ясна - Европейский союз.

"Давление происходит на охраняемых участках всех отделов пограничной охраны. Начиная со Шкяуне и заканчивая пунктом погранохраны в Силене", - добавляет Рогожин.