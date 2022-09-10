Блиновская о внушительном гонораре: "Молодой человек подарил девушке обед со мной"

41-летняя Елена Блиновская опубликовала снимок толстой пачки денег. Банкноты были по 500 евро.

"Молодой человек подарил девушке на день рождения обед со мной. Еще успела сняться сегодня гостем в одном крутом телешоу, которое выйдет осенью. Сказала, что у меня жесткий тайминг, если уложимся, тогда приду. Мы успели минута в минуту", - написала Елена.

Подписчики решили узнать точную стоимость встречи с Блиновской: "У меня нет таксы. В благотворительных целях люди покупали и за 300 тысяч. Но тут обращение напрямую, и я порой говорю такую сумму, чтобы не пойти… Но уж если ее платят, будь любезна. Дорого!".

Ксения Собчак и Елена Блиновская Фото: скриншот с youtube.com

Напомним, в начале 2022 года Ксения Собчак выпустила интервью с Еленой Блиновской. Оно получилось весьма напряженным. Елена отказалась отвечать на многие вопросы журналистки. Блиновская, которая часто говорит о свете в душе, любви и спокойствии, была не готова к критике со стороны Собчак.

Ксения во время беседы заметила, что по сути коуч - это "продавец воздуха". На что Блиновская ответила: "Я тебе сейчас в рожу плюну... Или скину за борт", - а затем заявила, что обиделась и больше не хочет говорить с Собчак. Елена затыкала уши и кричала: "Я ничего не слышу!".