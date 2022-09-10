Российского видеоблогера Юрия Хованского исключили из списка экстремистов и террористов. Напомним, ранее суд в РФ прекратил его дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности, пишет The Insider.
Хованского исключили из списка экстремистов и террористов
Хованского исключили из списка экстремистов и террористов
Юрий Хованский обвинялся в оправдании терроризма из-за исполненной им песни про захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост". Следствие утверждало, что песня была исполнена в 2018 году, хотя защита настаивала на том, что стрим с исполнением песни Хованским шел в 2012 году.
Блогер Юрий Хованский находился в СИЗО с 10 июня по 29 декабря 2021 года - почти 7 месяцев. Свидетелями по делу стали три человека, якобы случайно услышавшие песню в общественных местах в 2018 году. СМИ сообщали, что двое из них раньше могли работать в МВД, а показания всех троих местами совпадали дословно.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!