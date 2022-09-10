Полиция разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша

Государственная полиции разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша, который 8 сентября 2022 года около 7:00 часов утра вышел из своего дома на улице Маскавас, в районе торгового центра Доле, и отправился на работу в сторону Южного моста, после чего домой до сих пор не вернулся.