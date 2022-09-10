Государственная полиции разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша, который 8 сентября 2022 года около 7:00 часов утра вышел из своего дома на улице Маскавас, в районе торгового центра Доле, и отправился на работу в сторону Южного моста, после чего домой до сих пор не вернулся.
Полиция разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша
Полиция разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша
Приметы рост 191см, 83кг, среднего телосложения, волосы собраны в хвост.
Был одет в коричневые брюки, зеленую нейлонавая куртка, бело-серую спортивную обувь, на голове кепка. С собой были так же мобильный телефон, зарядка, черный рюкзак, зонт, резиновая обувь.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 110!
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