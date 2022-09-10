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Полиция разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша

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Полиция разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша
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Кришьянис Бидиньш
Кришьянис Бидиньш Фото: Valsts policija

Государственная полиции разыскивает без вести пропавшего Кришьяниса Бидиньша, который 8 сентября 2022 года около 7:00 часов утра вышел из своего дома на улице Маскавас, в районе торгового центра Доле, и отправился на работу в сторону Южного моста, после чего домой до сих пор не вернулся.

Приметы рост 191см, 83кг, среднего телосложения, волосы собраны в хвост.

Был одет в коричневые брюки, зеленую нейлонавая куртка, бело-серую спортивную обувь, на голове кепка. С собой были так же мобильный телефон, зарядка, черный рюкзак, зонт, резиновая обувь.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 110!

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