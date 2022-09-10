Управление гражданской авиации Молдовы запретило государственным авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию, заявил в субботу, 10 сентября, вице-премьер республики Молдовы Андрей Спыну.
Молдова запретила своим авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию
Молдова запретила своим авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию
Решение о запрете полетов было принято властями Молдовы в соответствии с директивами Международной организации гражданской авиации (ICAO) о "значительных проблемах безопасности" и Европейского агентства авиационной безопасности(EASA), говорится в сообщении молдавского регулятора.
Ранее министр назвал безответственным недавнее решение Air Moldova возобновить рейс Кишинев-Москва. До этого Air Moldova сообщила, что возобновит полёты в Москву с 1 октября в качестве ответа на "многочисленные обращения граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями".
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