Незадолго до смерти Юрий Шатунов перенес операцию

Блогер Николай Алексеев признался, что его с Шатуновым объединяла страсть к рыбалке. Со слов блогера, Юрий даже обещал сняться в новом выпуске его YouTube-шоу. Этот эпизод планировали посвятить звездам, которые любят рыбачить.

Алексеев рассказал журналистам, что помог Шатунову с операцией. Несколько лет назад певец стал плохо видеть. Тогда Николай дал ему контакты врача московской клиники.

"В Германии достаточно сложно все по сравнению с Россией", - объяснил блогер и отметил, что операция прошла успешно.

Напомним, популярный исполнитель Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Семья певца проживает в Германии.