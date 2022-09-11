Согласно информации, собранной Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, наиболее значительное сокращение числа учащихся в столице наблюдается в средних школах.
В Риге количество учеников больше всего уменьшилось в средних школах
В целом число учащихся рижских школ с 1-го по 12-й класс увеличилось на 464 ребенка. Если на 1 сентября 2021 года в рижских школах обучалось 68 207 учащихся, то на 1 сентября этого года в рижских школах обучался 68 671 ученик.
Однако увеличение связано с приемом детей украинских беженцев в рижские школы.
По информации ведомства, в этом учебном году в рижских школах будут обучаться 1519 школьников из Украины, из них 179 будут учиться в Рижской украинской средней школе.
В группе 1-6- х классов будут учиться 952 украинских ребенка, а общий прирост количества детей в этих классах составляет 852 человека.
В группе 7-9-х классов будут учиться 444 украинских ребенка, а общее увеличение количества детей составляет 299 человек.
В средней школе учится 123 украинца, а общая убыль составляет 694 ученика.
Как пояснили в ведомстве, самое значительное сокращение учащихся наблюдается на этапе среднего образования в 10-12-х классах.
Основанием для этого, вероятно, является организованный в этом году единый вступительный экзамен в 10-е классы. Не все его сдали, и, вероятно, отправились и получать профессиональное образование.
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