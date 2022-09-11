В Риге количество учеников больше всего уменьшилось в средних школах

В целом число учащихся рижских школ с 1-го по 12-й класс увеличилось на 464 ребенка. Если на 1 сентября 2021 года в рижских школах обучалось 68 207 учащихся, то на 1 сентября этого года в рижских школах обучался 68 671 ученик.

Однако увеличение связано с приемом детей украинских беженцев в рижские школы.

По информации ведомства, в этом учебном году в рижских школах будут обучаться 1519 школьников из Украины, из них 179 будут учиться в Рижской украинской средней школе.

В группе 1-6- х классов будут учиться 952 украинских ребенка, а общий прирост количества детей в этих классах составляет 852 человека.

В группе 7-9-х классов будут учиться 444 украинских ребенка, а общее увеличение количества детей составляет 299 человек.

В средней школе учится 123 украинца, а общая убыль составляет 694 ученика.

Как пояснили в ведомстве, самое значительное сокращение учащихся наблюдается на этапе среднего образования в 10-12-х классах.

Основанием для этого, вероятно, является организованный в этом году единый вступительный экзамен в 10-е классы. Не все его сдали, и, вероятно, отправились и получать профессиональное образование.