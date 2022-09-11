Несмотря на запрет, телевидение соседних стран все еще доступно

Обратив внимание на антенны в приграничных районах, можно определить, предпочитают ли их владельцы латвийские или белорусские бесплатные каналы. В частности, повернута ли антенна в направлении вышек Латвии или соседних стран.

Кроме того, граница - это не просто несколько деревень на самом востоке Латгале. Сигналы с белорусских вышек в Браславе и Освее принимаются антеннами в Краславе и в значительной части Даугавпилса. Однако не все, что транслируется с этих вышек, можно принимать бесплатно.

"Например, в Беларуси есть платный пакет с программами, которые возможно на определенной территории принять и у нас. Однако для того, чтобы это было возможно, наши граждане должны иметь белорусскую карту доступа. Значит, ее как-то нужно добыть", - говорит старший эксперт отдела планирования радиочастот Elektroniskie sakari Юрис Ренцис.

За установку, оборудование, настройку или использование незаконной системы для личных целей с весны в Латвии введено наказание. В разработке поправок к Закону о защищенной услуге участвовала и Государственная полиция, которая теперь должна осуществлять надзор за его выполнением.