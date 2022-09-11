Борьба с нелегальным телевидением должна стать приоритетом. К этому Государственную полицию еще весной призвал Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), обещая вместе бороться против тех, кто не только предлагает услуги нелегального телевидения, но и использует их. В массовом порядке свинчивать спутниковые тарелки с крыш и стен домов никто не начал, но в совете полагают, что прогресс заметен. В то же время, по крайней мере в Латгале, телевидение соседних стран по-прежнему вполне доступно, и не только в непосредственной близости от границы, но и отчасти в таких городах, как Даугавпилс или Краслава, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Несмотря на запрет, телевидение соседних стран все еще доступно
Граница. Пять километров до Беларуси. В крестьянском хозяйстве не так много свободного времени, чтобы смотреть телевизор, но дома есть два телевизора. Техника не новая, каналы приходится переключать на коробке декодера. Бесплатные латвийские телевизионные каналы показывают хорошо, но почти так же хорошо доступны и другие каналы - те, где Александр Лукашкенко рассказывает о том, какой будет урожай, или как в студии в России подсчитывают, сколько миллионов евро США тратят на отправку оружия в Украину.
О пропаганде российских телеканалов и дезинформации говорят уже давно. Более заметно это, например, на выездах в Латгале, чем на заседаниях Сейма или правительства в Риге.
В законы были внесены новые нормы, построены новые вышки для лучшего приема латвийских каналов. Но просьбы жителей приграничья поддержать производство контента на темы, близкие их сердцу и на понятном им языке, игнорируются.
Весной NEPLP предотвратил ретрансляцию ряда российских каналов в целях борьбы с пропагандой государства-агрессора. Несколько интернет-порталов также были заблокированы. Но это не означает, что в Латвии больше нет доступа к содержанию российских или белорусских государственных СМИ.
Обратив внимание на антенны в приграничных районах, можно определить, предпочитают ли их владельцы латвийские или белорусские бесплатные каналы. В частности, повернута ли антенна в направлении вышек Латвии или соседних стран.
Кроме того, граница - это не просто несколько деревень на самом востоке Латгале. Сигналы с белорусских вышек в Браславе и Освее принимаются антеннами в Краславе и в значительной части Даугавпилса. Однако не все, что транслируется с этих вышек, можно принимать бесплатно.
"Например, в Беларуси есть платный пакет с программами, которые возможно на определенной территории принять и у нас. Однако для того, чтобы это было возможно, наши граждане должны иметь белорусскую карту доступа. Значит, ее как-то нужно добыть", - говорит старший эксперт отдела планирования радиочастот Elektroniskie sakari Юрис Ренцис.
За установку, оборудование, настройку или использование незаконной системы для личных целей с весны в Латвии введено наказание. В разработке поправок к Закону о защищенной услуге участвовала и Государственная полиция, которая теперь должна осуществлять надзор за его выполнением.
"Сами едут куда-то, например, в Россию, покупают устройство, привозят его сюда, в Латвию, и пользуются им здесь. Они не занимаются распространением оборудования, а используют его для своих нужд. На территории России это не запрещено, поэтому это можно делать свободно, и тем же пограничникам в Латвии это трудно контролировать. Поскольку коробка, как и карточка, очень маленькая, ее можно принять за платежную или телефонную карту", - говорит заместитель начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции. Виталий Половинский.
Сколько именно коробок изъято и сколько людей наказали, Государственной полиции неизвестно. Однако известно, что в течение первого полугодия этого года в целом были изъяты 292 нелегальные системы. В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции внимание уделяется именно поставщикам нелегальных телевизионных услуг. В прошлом году начаты восемь уголовных процессов, в этом году - пять.
По данным Госполиции, на данный момент нет признаков, свидетельствующих о том, что нелегальное телевидение стало популярнее. В Латвийской ассоциации электронных коммуникаций считают, что люди нашли иные способы, как изъятые из предложения кабельных операторов программы посмотреть в другом месте. В исследовании Kantar о просмотре ТВ еще в январе значился ряд каналов, которые теперь запрещены. В настоящее время их там больше нет, но зато увеличилось время, потраченное на "другие просмотры".
Председатель Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмар Муулс говорит: "Это Россия очень мастерски сделала после 24 февраля, когда сконцентрировала все каналы пропаганды в одном очень мощном спутнике над Атлантическим океаном, охватив весь Европейский союз и, конечно, Латвию".
В то же время, по информации NEPLP, около 60% представителей национальных меньшинств все же изменили свои привычки просмотра ТВ. Из чего совет делает вывод, что они потребляют меньше нелегального контента.
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