Следователи VID сфабриковали дело, у предпринимателя пытались выпросить взятку в 100 тысяч евро

Налоговая и таможенная полиция по отношению к Stiga RM, Vella kalpi и другим предприятиям семьи Рамолина начала дело 13 мая этого года. В качестве оснований уголовного процесса было указано уклонение от уплаты налогов, которое не соответствовало действительности. 21 июля прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного процесса.

Служба государственных доходов не согласилась на интервью, так как расследование проведит KNAB. А рассказывать конкретные вещи о предпринимателях VID запрещает закон.

Предприниматель также рассказывает о каком-то знаменательном случае, произошедшем в марте этого года. К бывшим работников одной из семейных компаний Vella kalpi в Талси и Тукумсе явились лица, которые представились как сотрудники VID. Их интересовало, не платят ли на предприятии зарплаты "в конвертах" и не используют ли контрабандное топливо. Получив отрицательные ответы, сотрудники уехали. Переговоры нигде не были запротоколированы.

О случившемся руководитель фирмы писал письма вышестоящему руководству VID, начальнику Налоговой и таможенной полиции, и структуре, которая расследует возможное недобросовестное действие работников VID.

В заявлении точно упоминалось, когда представители VID пришли к бывшим работникам, каким был государственный номерной знак транспорта, на котором они приехали и по какому номеру они звонили. В заявлении было предложено выяснить, зачем были нужны частные данные о бывших работниках.

Предприниматель получил ответ по существу только от директора Управления внутренней безопасности VID Айгара Прусака. Он сказал, что это была проверка. И ничего противозаконного обнаружено не было.

Подозреваемый в коррупционных действиях в налоговой и таможенной полиции VID задержаны, по меньшей мере, три многолетних следователя. И, возможно, с ними сотрудничал еще один коллега. По двум доказательств так много, что они находятся под стражей. Однако эту тревожную ситуацию не комментировали ни руководитель полиции Каспарс Подиньш, ни генеральный директор VID Иева Яунземе, ни министр финансов Янис Рейрс, который о более строгом надзоре над VID говорил годами, но реформы не работают.