"Боже, храни короля!" В Лондоне прошла церемония Прокламации монарха - впервые за 70 лет

Почтение - матери, любовь - жене, клятва - Шотландии

Новый король вышел к собравшимся во второй части церемонии.

Он начал с короткой речи, в которой, прежде всего, отдал дань любви и уважения покойной королеве.

"Я глубоко осознаю это великое наследство, обязанности и исключительную ответственность Суверена, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать оставленному мне в наследие вдохновляющему примеру поддержания конституционного правления, буду стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов и королевств и территорий Содружества во всем мире", - сказал король.

Он также отметил роль его супруги Камиллы в его жизни.

"Меня очень воодушевляет постоянная поддержка моей любимой жены", - сказал Карл III.

Затем Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Также отдельно монарх принес клятву, в которой обязался охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета.

Все принесенные клятвы закреплены в документе, который в конце короткой церемонии был подписан самим монархом и главными свидетелями - принцем Уэльским Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

На протяжении всего действа они все время находятся справа от короля.

Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.