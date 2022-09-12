Совет психолога ⟩ Как перестать все время ревновать?

Уважение к себе и уважение к партнеру – залог здоровых отношений. Если вы не чувствуете к партнеру уважения, а только жаждете обладать им, ревность будет вашим постоянным спутником жизни. Если вы не чувствуете уважения к себе, это может стать входом в зависимые отношения, где партнер может проявлять агрессию и даже насилие. Тот, кто ревнует, чувствует нехватку контакта, близости с тем, кто важен. А что происходит с отношениями, почему эта нехватка дала о себе знать, – об этом нужно разговаривать, в этом нужно разбираться.

Ревнуешь? Надо поговорить!

1. Если ревнуешь – возьми ответственность за свои чувства. Это не нехватка близости и угроза потери, а чувство, что партнер плох.

2. Поговори с партнером о том, чего тебе не хватает. Узнай, на что он готов и что может дать тебе.

3. Проговаривай свои чувства. Замени претензии на пожелания. Например, вместо фразы "ты не уделяешь мне времени!" можно назначить свидание.

4. Говори о себе, а не о другом. Замени "ты все время на работе!» на «я соскучилась и хочу с тобой провести вечер".

5. Будь открыт(а) к переговорам. Узнавай потребности другого и озвучивай свои, чтобы вместе найти вариант, где будут реализованы желания обоих. "Хочешь пойти с компанией в клуб? Безопасно ли там? Есть идеи, чтобы и ты отдохнул(а), и я не чувствовал(а) беспокойства?".

6. Отдели свои страхи и предположения от реальности. Ревность может не иметь отношения к своему объекту. Возможно, у тебя есть опыт предательства и ты переносишь его на новые отношения. Проговори свои страхи.

7. Важно не количество, а качество. Необязательно быть 24/7 вместе, час близости без гаджетов и других людей может дать ощущение наполненности.

8. Вместе ищите творческие решения. Продумайте разные форматы встреч, экспериментируйте.

9. Выстраивайте доверие постепенно, разговаривайте друг с другом, делитесь не только радостью, но и тревогой.