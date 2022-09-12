Ревность может быть частью игры, флирта, может помочь освежить отношения, стать приправой к страсти. Ее можно использовать с целью влияния на партнера, чтобы заинтересовать или привязать к себе. Обратная сторона ревности в том, что она убивает доверие, провоцирует раздражение, подтачивает любовь и в итоге разрушает отношения, пишет Rus.Postimees.
Совет психолога ⟩ Как перестать все время ревновать?
Низкое чувство?
Я сторонник подхода, что нет плохих или хороших чувств. Для меня как психотерапевта ревность – просто маркер, который помогает понять, что между двумя людьми возник дисбаланс. Если, например, страх – это чувство, связанное с инстинктом самосохранения, и его смысл – сохранить нашу жизнь, здоровье и целостность, то ревность тоже имеет свою миссию – она помогает определить и беречь "свое".
Говоря проще, именно ревность сигнализирует, что кто-то чужой посягает на нашу связь с близким для нас человеком: партнером, другом или родственником. Тревога! Контакт под угрозой! Примите меры! Такая надпись должна быть на лампочке ревности, когда она загорается. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что женщина ревнует мужчину к работе, старший ребенок к младшему, свекровь ревнует сына к его жене, а котик своего хозяина – к компьютеру.
Таким способом один говорит другому: "Ты для меня важен, и я боюсь тебя потерять. Вижу угрозу в том, что занимает твое время и внимание". Совсем не обязательно, чтобы этот нарушитель спокойствия был человеком. Другой вопрос, что сама ревность может быть неуместна или выражаться неадекватно. В страхе недополучить внимание значимого для нас человека, потерять его любовь мы можем делать странные вещи.
Итак, первое, что важно понять: потребность в желании сохранить контакт, которая скрыта за ревностью, сама по себе нормальна. Проблема не в потребности или чувстве, а в умении адекватно его проявлять, чтобы не испортить отношения, не обидеть и не отпугнуть значимого для вас человека. Часто, стремясь получить близость, можно вести себя агрессивно и отдалять своим поведением. Мы можем ограничивать свободу другого в надежде, что контроль поможет. Но он не поможет.
Что делать, если тебя ревнуют
1. Выясни потребность партнера. Задавай открытые вопросы. Что с ним происходит? Если ему страшно, успокой и поддержи.
2. Дай понять на "языке любви", что человек важен для тебя. Если партнер ценит время – выдели его, если физический контакт – прикоснись, обними.
3. Помоги партнеру увидеть тебя таким, какой/какая ты есть. Проговори свои ожидания и развей иллюзии партнера.
4. Обсуждайте ценности друг друга. Возможно, для партнера в порядке вещей то, что для тебя неприемлемо, и тогда нужно четко договориться о границах. Или вовсе расстаться, если конфликты неизбежны.
Ревность и любовь
Сколько сказано об этом, а я все равно часто слышу от клиенток, что ревность – это показатель любви. Не ставьте тут знак равенства! Ревность восходит к инстинкту обладания, а обладать – вовсе не значит любить. Любовь может выражаться по-разному. Для человека травмированного она может быть связана с жестокостью и болью, в иных случаях любовь – это свобода и отсутствие ограничений. Тот, кто недополучил контакта в детстве, будет постоянно требовать внимания, кто не доверяет – будет ждать гарантий и доказательств любви. А кто-то привык, что все так и крутятся вокруг него. Ревность может не иметь никакого отношения к вам как партнеру, просто человек привносит в отношения с вами привычные сценарии, опыт предыдущих отношений, свои страхи и ожидания.
Уважение к себе и уважение к партнеру – залог здоровых отношений. Если вы не чувствуете к партнеру уважения, а только жаждете обладать им, ревность будет вашим постоянным спутником жизни. Если вы не чувствуете уважения к себе, это может стать входом в зависимые отношения, где партнер может проявлять агрессию и даже насилие. Тот, кто ревнует, чувствует нехватку контакта, близости с тем, кто важен. А что происходит с отношениями, почему эта нехватка дала о себе знать, – об этом нужно разговаривать, в этом нужно разбираться.
Ревнуешь? Надо поговорить!
1. Если ревнуешь – возьми ответственность за свои чувства. Это не нехватка близости и угроза потери, а чувство, что партнер плох.
2. Поговори с партнером о том, чего тебе не хватает. Узнай, на что он готов и что может дать тебе.
3. Проговаривай свои чувства. Замени претензии на пожелания. Например, вместо фразы "ты не уделяешь мне времени!" можно назначить свидание.
4. Говори о себе, а не о другом. Замени "ты все время на работе!» на «я соскучилась и хочу с тобой провести вечер".
5. Будь открыт(а) к переговорам. Узнавай потребности другого и озвучивай свои, чтобы вместе найти вариант, где будут реализованы желания обоих. "Хочешь пойти с компанией в клуб? Безопасно ли там? Есть идеи, чтобы и ты отдохнул(а), и я не чувствовал(а) беспокойства?".
6. Отдели свои страхи и предположения от реальности. Ревность может не иметь отношения к своему объекту. Возможно, у тебя есть опыт предательства и ты переносишь его на новые отношения. Проговори свои страхи.
7. Важно не количество, а качество. Необязательно быть 24/7 вместе, час близости без гаджетов и других людей может дать ощущение наполненности.
8. Вместе ищите творческие решения. Продумайте разные форматы встреч, экспериментируйте.
9. Выстраивайте доверие постепенно, разговаривайте друг с другом, делитесь не только радостью, но и тревогой.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!