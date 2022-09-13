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Борщ в банке: рецепт консервирования от украинских хозяек
Борщ в банке: рецепт консервирования от украинских хозяек
Борщевая заправка
Ингредиенты (на 10 баночек заправки примерно по 650 граммов):
- 2 кг свеклы;
- 2 кг капусты;
- 500 г лука;
- 500 г моркови;
- 1 кг помидоров;
- 500 г сладкого перца;
- 100 г соли;
- 200 г сахара;
- 200 мл растительного масла;
- 100 мл уксуса (9%).
Приготовление:
- Промываем и просушиваем все овощи. Когда все высохнет, измельчаем на небольшие кусочки.
- Добавляем специи и растительное масло. Перемешиваем до однодности.
- Оставляем на ночь, чтобы образовался сок.
- На следующий день все варим, но не более 20 минут.
- Разливаем полученную массу по стерилизованным банкам и закатываем. Борщевая заправка готова!
Борщ в банке
Рекомендуется хранить такой борщ в холодильнике или любом другом холодном месте. Дня три он точно простоит и не испортится.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса;
- 2 л воды;
- картошка - 4 шт.;
- специи;
- свежая зелень;
- 1 банка борщевой заправки;
- чеснок;
- лавровый лист.
Приготовление:
- Промываем мясо под холодной водой, нарезаем на мелкие куски и отправляем в кастрюлю. Варим мясной бульон.
- Как только мясо сварится, убавляем огонь и добавляем к бульону картофель. По готовности картофеля контролируйте, когда можно будет добавлять борщевую заправку. Так как варится она достаточно быстро, то можно сделать это за 15-20 минут до окончания приготовления.
- Пока варится суп, нарезайте свежую зелень и добавляйте. Будьте внимательны со специями - борщевая заправка сама по себе достаточно пикантная.
- Как только борщ остынет, можно закатывать его в небольшие банки.
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