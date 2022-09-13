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Борщ в банке: рецепт консервирования от украинских хозяек

rus.tvnet.lv
Борщ в банке: рецепт консервирования от украинских хозяек
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Борщ в банке. Иллюстративное фото
Борщ в банке. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/volodimir bazyuk

Недолго готовить и практично в употреблении! Рецепты от кулинаров портала "Так просто!".

Борщевая заправка

Ингредиенты (на 10 баночек заправки примерно по 650 граммов):

  • 2 кг свеклы;
  • 2 кг капусты;
  • 500 г лука;
  • 500 г моркови;
  • 1 кг помидоров;
  • 500 г сладкого перца;
  • 100 г соли;
  • 200 г сахара;
  • 200 мл растительного масла;
  • 100 мл уксуса (9%).

Приготовление:

  1. Промываем и просушиваем все овощи. Когда все высохнет, измельчаем на небольшие кусочки.
  2. Добавляем специи и растительное масло. Перемешиваем до однодности. 
  3. Оставляем на ночь, чтобы образовался сок.
  4. На следующий день все варим, но не более 20 минут.
  5. Разливаем полученную массу по стерилизованным банкам и закатываем. Борщевая заправка готова!

Борщ в банке

Рекомендуется хранить такой борщ в холодильнике или любом другом холодном месте. Дня три он точно простоит и не испортится.

Ингредиенты:

  • 1 кг мяса;
  • 2 л воды;
  • картошка - 4 шт.;
  • специи;
  • свежая зелень;
  • 1 банка борщевой заправки;
  • чеснок;
  • лавровый лист.

Приготовление: 

  1. Промываем мясо под холодной водой, нарезаем на мелкие куски и отправляем в кастрюлю. Варим мясной бульон.
  2. Как только мясо сварится, убавляем огонь и добавляем к бульону картофель. По готовности картофеля контролируйте, когда можно будет добавлять борщевую заправку. Так как варится она достаточно быстро, то можно сделать это за 15-20 минут до окончания приготовления.
  3. Пока варится суп, нарезайте свежую зелень и добавляйте. Будьте внимательны со специями - борщевая заправка сама по себе достаточно пикантная.
  4. Как только борщ остынет, можно закатывать его в небольшие банки.

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