В Екабпилсе задержан мужчина, продававший устройство для просмотра российского ТВ

Полицейские провели профилактическую проверку, в ходе которой было выявлено указанное административное правонарушение. Хотя Национальный совет по электронным СМИ запретил вещание в Латвии телеканалов, зарегистрированных в России, в Интернете по-прежнему размещается реклама, предлагающая гражданам возможность приобрести оборудование, позволяющее смотреть телевизионные программы, произведенные в Российской Федерации.

Полиция решила провести контрольную закупку. Мужчина 1991 года рождения продал Государственной полиции за 40 евро устройство TV Box Transpeed 6k Ultra HD, с помощью которого можно смотреть телевизионные программы российского производства.

Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении и изъяли указанное устройство. Экспертиза пришла к выводу, что изъятое устройство содержит приложения, обеспечивающие доступ к российским телеканалам.

В связи с выявленными нарушениями авторских и смежных прав на мужчину наложен штраф в размере 70 евро.

Правоохранители обращают внимание на то, что несколько телевизионных программ российского производства содержат новости, призывы и дезинформацию, представляющие серьезную угрозу безопасности и общественному порядку Латвии.