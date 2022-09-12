Латвийский университет (ЛУ) планирует ряд мер по сокращению потребления энергоресурсов, в том числе установление обязательной удаленной работы полностью или частично, сообщил агентству LETA директор департамента коммуникаций ЛУ Карлис Дарзниекс.
Латвийский университет для экономии может перейти на удаленную работу
На просьбу уточнить, каковы планы удаленной работы и может ли это означать, что университет перейдет на дистанционное обучение в определенные зимние месяцы, Дарзниекс не дал конкретного ответа, заявив, что пока меры экономии - только планы, а сообщено будет о конкретных решениях.
ЛУ также рассматривает и другие меры по экономии энергоресурсов – снижение температуры отопления в помещениях общего пользования, снижение температуры отопления в выходные, использование электрообогревателей только по согласованию при температуре ниже нормы, регулирование работы научной аппаратуры, потребляющей большое количество электроэнергии, и другие меры.
По оценкам ЛУ, его расходы на электроэнергию и тепловую энергию могут увеличиться примерно вдвое. По оптимистичному сценарию прогнозируется увеличение расходов на электрическую и тепловую энергию ЛУ с 2,5 млн евро в 2021 году до 4,9 млн евро в 2022 году и 7,6 млн евро в 2023 году.
Латвийский университет вместе с другими высшими учебными заведениями направил письмо в министерства экономики, финансов, образования и науки с просьбой о государственной поддержке для преодоления кризиса с энергоресурсами.
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