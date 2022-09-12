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Латвийский университет для экономии может перейти на удаленную работу

rus.tvnet.lv/LETA
Латвийский университет для экономии может перейти на удаленную работу
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Академический центр Латвийского университета в Торнякалнсе.
Академический центр Латвийского университета в Торнякалнсе. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Латвийский университет (ЛУ) планирует ряд мер по сокращению потребления энергоресурсов, в том числе установление обязательной удаленной работы полностью или частично, сообщил агентству LETA директор департамента коммуникаций ЛУ Карлис Дарзниекс.

На просьбу уточнить, каковы планы удаленной работы и может ли это означать, что университет перейдет на дистанционное обучение в определенные зимние месяцы, Дарзниекс не дал конкретного ответа, заявив, что пока меры экономии - только планы, а сообщено будет о конкретных решениях.

ЛУ также рассматривает и другие меры по экономии энергоресурсов – снижение температуры отопления в помещениях общего пользования, снижение температуры отопления в выходные, использование электрообогревателей только по согласованию при температуре ниже нормы, регулирование работы научной аппаратуры, потребляющей большое количество электроэнергии, и другие меры.

По оценкам ЛУ, его расходы на электроэнергию и тепловую энергию могут увеличиться примерно вдвое. По оптимистичному сценарию прогнозируется увеличение расходов на электрическую и тепловую энергию ЛУ с 2,5 млн евро в 2021 году до 4,9 млн евро в 2022 году и 7,6 млн евро в 2023 году.

Латвийский университет вместе с другими высшими учебными заведениями направил письмо в министерства экономики, финансов, образования и науки с просьбой о государственной поддержке для преодоления кризиса с энергоресурсами.

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