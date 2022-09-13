В среду, 14 сентября, в Латвийском военном музее пройдет дискуссия для молодежи "Государственная оборона - возможности и вызовы", в которой представители оборонной отрасли, зарубежные эксперты и лидеры молодежных организаций обсудят актуальные проблемы безопасности и введение Службы государственной обороны (СГО), сообщили агентству LETA в Минобороны.
Минобороны проведет дискуссию о СГО для молодежи
Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс познакомит участников конференции с ситуацией безопасности в Латвии, задачами Национальных вооруженных сил и развитием боевых возможностей, концепцией СГО и возможностями для молодых людей участвовать в обороне страны.
Директор Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Том Ростокс будет вести дискуссию о международном опыте службы государственной обороны, в которой примут участие специалисты из Финляндии, Литвы и Эстонии.
К участникам конференции в видеоформате обратятся молодые люди из Украины, которые служат в силах территориальной обороны.
В дискуссии примут участие представители Латвийского объединения студентов, студенческой корпорации Selonija, самоуправления яунсаргов и Рижской католической гимназии, которые выскажут свое мнение о введении СГО.
Как сообщалось, 6 сентября Кабинет Министров концептуально поддержал информационное сообщение "О введении СГО", которое предусматривает постепенное введение службы государственной обороны с января 2023 года.
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