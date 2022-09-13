Минобороны проведет дискуссию о СГО для молодежи

Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс познакомит участников конференции с ситуацией безопасности в Латвии, задачами Национальных вооруженных сил и развитием боевых возможностей, концепцией СГО и возможностями для молодых людей участвовать в обороне страны.

Директор Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Том Ростокс будет вести дискуссию о международном опыте службы государственной обороны, в которой примут участие специалисты из Финляндии, Литвы и Эстонии.

К участникам конференции в видеоформате обратятся молодые люди из Украины, которые служат в силах территориальной обороны.

В дискуссии примут участие представители Латвийского объединения студентов, студенческой корпорации Selonija, самоуправления яунсаргов и Рижской католической гимназии, которые выскажут свое мнение о введении СГО.

Как сообщалось, 6 сентября Кабинет Министров концептуально поддержал информационное сообщение "О введении СГО", которое предусматривает постепенное введение службы государственной обороны с января 2023 года.