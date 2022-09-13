YouTube-канал Ксении Собчак проверяет полиция на предмет ЛГБТ-пропаганды, об этом рассказала сама журналистка в своем Telegram-канале.
YouTube-канал Ксении Собчак проверяют на ЛГБТ-пропаганду
Ксения Собчак предположила, что поводом для проверки стало интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, в котором та рассказывает об отношениях с девушкой, фигуристкой Натальей Забияко.
"Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов. Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет. Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят", - написала она.
Напомним, интервью с Дарьей Касаткиной на канале Ксении Собчак вышло в начале сентября. В беседе с телеведущей спортсменка рассказала о российском спорте, игре под нейтральным флагом и своем отношении к войне и отношениям с Забияко.
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