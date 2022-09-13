YouTube-канал Ксении Собчак проверяют на ЛГБТ-пропаганду

"Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов. Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет. Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят", - написала она.