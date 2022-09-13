Виктория Боня пострадала в горах Непала: "Отек всего тела"

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня рассказывала, что отправиться в экспедицию в горы было ее давней мечтой. Она начала восхождение на гору Манаслу, высота которой 8000 метров. Но подъем оказался сложнее, чем Виктория себе представляла.

"Ноги не ходят, голова не варит, одышка такая, что судороги тела, от них просыпаешься ночью каждые 10 минут (если это вообще можно назвать сном). Я не спала уже дней пять, и это только начало", - пожаловалась она.

Виктория призналась, что не высыпается и чувствует усталость. Она отметила, что нет возможности даже помыться. Кроме того, у нее начались проблемы со здоровьем: "Реальность моего пребывания в горах без приукрашивания. Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи".

Напомним, звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня вот уже десять лет живет в Монако. Модель семь лет состояла в отношениях с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. Виктория родила от него дочь Анджелину. Пять лет назад пара распалась.