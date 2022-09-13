Несколько недель назад женщина из Риги похоронила своего мужа. К сожалению, и без того болезненную ситуацию усугубил опыт в похоронной компании, сообщает передача Bez tabu на TV3 .
Видео ⟩ Другой гроб, чужая одежда. Вдова обвиняет похоронное бюро в испорченных похоронах
Женщина рассказала о своем опыте: "Приехали. Привезли вещи, костюм в целлофановом пакете. Когда муж покупал, надел всего один раз - на свадьбу. Костюм, галстук, штаны были в другом мешке. Затем нас повели посмотреть, какой гроб закажем. Я сказал, что вы знаете лучше, предложите что-нибудь. Показали красную обшивку, но сказали, что такие больше берут для женщин. Он добавил, что есть и другие оттенки - покажем и выберем. Мы с сыном сели за стол и выбрали коричневый оттенок. Заполнил все документы. Вместе с двумя пенсиями мужа заплатили еще 125 евро".
Гроб, обслуживание покойного и подготовка к укладке в гроб, гробоносцы и копатели в общей сложности стоят около 1500 евро. Позже выяснилось, что в отдельный конверт следует положить пожертвование в размере 60 евро для пастора и еще 70 евро для работника кладбища. Несмотря на смущение, вдова сделала это и готовилась к похоронной процессии.
"Начинаются похороны. Подъезжает машина, вывозит гроб… а обшивка такого оранжево-красного цвета,", - продолжает вдова, подтверждая, что похоронное бюро указало этот цвет, как подходящий для женщин.
"Потом началось прощание, - рассказывает потерпевшая. - Я пошла первой, были нервы. Я потрогала его за плечо и почувствовала, что это не тот материал и не тот цвет. Попрощалась. Потом сын, потом дочь. После церемонии сын спросил, откуда у отца такой пиджак".
Родственники покойного испытали шок - главу семьи уложили в другой гроб и в чужой одежде. Вдова пожаловалась похоронной компании, которая вскоре предложила эксгумацию тела.
Эдмунд Штрейхфелдс, председатель правления Латвийской ассоциации похоронных агентств, подчеркивает, что в похоронном деле ошибки непростительны. За его более чем 30-летний опыт было всего два случая, когда на похоронах что-то пошло не так. Вне зависимости от осложнений, похоронное агентство обязано предупредить об изменениях, согласовывая их с клиентом.
Ни фотографий, ни видео с похорон у женщины нет, так что железные доказательства ошибок агентства тоже отсутствуют.
SIA Atvadas не отрицает, что в окраске ткани гроба была допущена ошибка. Именно поэтому компания предложила возместить вдове стоимость гроба. Что касается одежды покойного, владелец компании утверждает, что тот был одет в одежду, отданную компании вдовой. Чтобы доказать это, а также защитить репутацию компании, бюро предложило выкопать могилу.
Вдова не собирается рассматривать вариант эксгумации, и не хочет принимать компенсацию за неправильный цвет ткани гроба.
"Единственная наша цель - чтобы люди, которым предстоят похороны, проверили все с ног до головы, как покойник лежит в гробу и прочее, - рассказывает женщина. - Кладбища и похороны - это один большой бизнес. И люди это знают. Однако во время горя не нужно выставлять других идиотами".
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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