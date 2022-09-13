Видео ⟩ Другой гроб, чужая одежда. Вдова обвиняет похоронное бюро в испорченных похоронах

"Потом началось прощание, - рассказывает потерпевшая. - Я пошла первой, были нервы. Я потрогала его за плечо и почувствовала, что это не тот материал и не тот цвет. Попрощалась. Потом сын, потом дочь. После церемонии сын спросил, откуда у отца такой пиджак".

Родственники покойного испытали шок - главу семьи уложили в другой гроб и в чужой одежде. Вдова пожаловалась похоронной компании, которая вскоре предложила эксгумацию тела.

Эдмунд Штрейхфелдс, председатель правления Латвийской ассоциации похоронных агентств, подчеркивает, что в похоронном деле ошибки непростительны. За его более чем 30-летний опыт было всего два случая, когда на похоронах что-то пошло не так. Вне зависимости от осложнений, похоронное агентство обязано предупредить об изменениях, согласовывая их с клиентом.

Ни фотографий, ни видео с похорон у женщины нет, так что железные доказательства ошибок агентства тоже отсутствуют.

SIA Atvadas не отрицает, что в окраске ткани гроба была допущена ошибка. Именно поэтому компания предложила возместить вдове стоимость гроба. Что касается одежды покойного, владелец компании утверждает, что тот был одет в одежду, отданную компании вдовой. Чтобы доказать это, а также защитить репутацию компании, бюро предложило выкопать могилу.

Вдова не собирается рассматривать вариант эксгумации, и не хочет принимать компенсацию за неправильный цвет ткани гроба.

"Единственная наша цель - чтобы люди, которым предстоят похороны, проверили все с ног до головы, как покойник лежит в гробу и прочее, - рассказывает женщина. - Кладбища и похороны - это один большой бизнес. И люди это знают. Однако во время горя не нужно выставлять других идиотами".

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)