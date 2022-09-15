"Отпустишь провода - тебе ***** [конец]". Жители Балаклеи рассказывают о пытках в период оккупации

За эксгумацией наблюдала Валентина - мать погибшего таксиста.

"За что?! - полушепчет она. - Я хочу спросить у Путина - за что он убил моего сына?! Кто просил его сюда прийти с таким страшным оружием? Он убил не только наших детей - он убил и нас, матерей. Я хожу эти дни - я не живу, я умираю на ногах. Я умираю! И я хочу обратиться ко всем матерям мира: восстаньте против этого убийцы!"

По дороге в Балаклею мы видели военную технику, отмеченную литерой Z. По-видимому, ее россияне бросили при отступлении.

В ближайшем селе нам продемонстрировали здание местной школы, сильно пострадавшее в ходе боевых действий. По данным местных властей, она была почти разрушена уже непосредственно перед изгнанием россиян.

Разрушенная школа в селе Вербовка Фото: BBC

Стоя на ее развалинах, глава Харьковской области Олег Синегубов назвал основной задачей восстановление подачи в населенные пункты области воды и электричества - хотя есть опасения, что линии электропередач могут быть заминированы.

На вопрос, думает ли он, что российские войска могут вернуться, Синегубов ответил: "Мы на войне, так что такая опасность есть всегда!"

В центре Балаклеи, где снова развевается украинский флаг, несколько десятков местных жителей выстроились в очередь около грузовика с продовольствием.

Здесь много пожилых людей, которые выглядят истощенными. Но они явно довольны снова видеть друг друга - и обняться впервые после окончания оккупации.

Фото: BBC

*Примечание: После публикации в текст были внесены изменения. Цитаты местных жителей, с которыми говорила корреспондент Би-би-си, первоначально данные в переводе с английского языка, были заменены на оригинал.

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