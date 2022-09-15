8 сентября закрылась важная страница истории не только Великобритании, но и всего мира - ушла из жизни 96-летняя королева Елизавета II. Вчера, 14 сентября, гроб с покойной привезли в Вестминстерский дворец. BBC вело трансляцию из зала в онлайне. Однако трансляция была ненадолго прервана прошлой ночью, когда один из охранников рухнул возле гроба королевы.
Видео ⟩ Королевский гвардеец упал в обморок у гроба Елизаветы II
На кадрах прямой трансляции видно, что инцидент произошел в ночь на четверг, 15 сентября, около часа ночи.
Гвардеец стоял в почетном карауле у гроба покойной королевы, как вдруг упал на землю, пишет газета Independent. Мужчина, казалось, споткнулся, прежде чем рухнуть с платформы и упасть на пол с глухим стуком.
Несколько сослуживцев бросились к нему на помощь. Остальные гвардейцы, стоящие у гроба, сохраняли спокойствие и не двинулись с места.
JUST IN: Guard collapses while Queen Elizabeth II lies in state pic.twitter.com/gEMrYN0NSC— BNO News (@BNONews) September 14, 2022
Королева будет находиться под охраной до ее похорон 19 сентября, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве. Ожидается, что это будет самая просматриваемая трансляция всех времен. Согласно мнению отраслевых экспертов, ее посмотрят 4,1 миллиарда человек.
В соцсетях люди искренне переживают за состояние гвардейца. В свою очередь, издание The Telegraph сообщает, что неизвестно, получил ли он травмы.
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