Видео ⟩ Королевский гвардеец упал в обморок у гроба Елизаветы II

На кадрах прямой трансляции видно, что инцидент произошел в ночь на четверг, 15 сентября, около часа ночи.

​Гвардеец стоял в почетном карауле у гроба покойной королевы, как вдруг упал на землю, пишет газета Independent. Мужчина, казалось, споткнулся, прежде чем рухнуть с платформы и упасть на пол с глухим стуком.

Несколько сослуживцев бросились к нему на помощь. Остальные гвардейцы, стоящие у гроба, сохраняли спокойствие и не двинулись с места.

JUST IN: Guard collapses while Queen Elizabeth II lies in state pic.twitter.com/gEMrYN0NSC — BNO News (@BNONews) September 14, 2022

Королева будет находиться под охраной до ее похорон 19 сентября, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве. Ожидается, что это будет самая просматриваемая трансляция всех времен. Согласно мнению отраслевых экспертов, ее посмотрят 4,1 миллиарда человек.

В соцсетях люди искренне переживают за состояние гвардейца. В свою очередь, издание The Telegraph сообщает, что неизвестно, получил ли он травмы.